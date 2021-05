Ubaldo Lanzo/ In studio all’Isola dei famosi 2021, senza i problemi fisici era un sicuro finalista?

Ubaldo Lanzo questa sera, venerdì 21 maggio, farà il suo ritorno nello studio dell’Isola dei famosi 2021. Due settimane fa il cromatologo è stato costretto a ritirarsi per motivi di salute e ora, superate le due settimane di quarantena, arriverà nello studio di Canale 5 per raccontare la sua esperienza e sicuramente togliersi qualche sassolino dalla scarpa. “Una notizia inaspettata coglie di sorpresa Arrivisti e Primitivi. Ubaldo deve lasciare la Playa per accertamenti medici, con applausi e cori da stadio degli altri naufraghi che accompagnano la sua partenza in barca e citano ‘Ubaldo Lanzo, meglio a cena che a pranzo’…”, è stato il comunicato della produzione che ha annunciato il ritiro del naufrago.

Nel mese e mezzo trascorso sull’Isola Ubaldo si è spezzato tre denti con il cocco ed è stato sottoposto ad antibiotici per bloccare l’infezione e il dolore. Ma a a causa della scarsa alimentazione non riusciva a sostenere la terapia.

Ubaldo Lanzo: il trionfale ritorno all’Isola dei famosi 2021

Ubaldo Lanzo con la sua simpatia e la sua pungente ironia a conquistato quasi tutti sull’Isola dei famosi 2021, a partire dall’inviato Massimiliano Rosolino. “Ha il colore di chi si è divertito e non si è risparmiato. Che dite, lo chiamiamo Ubaldo questo colore?”, ha scritto l’ex campione di nuoto pubblicando una foto con il cromatologo, poco prima del suo rientro in Italia. Anche Marco Maddaloni, ultimo vincitore dell’Isola, che quest’anno ha partecipato al reality per una settimana nel ruolo di guest star al fianco di Ubaldo e Fariba Tehrani, ha commentato lo scatto: “Amico mio, li avresti massacrati come hai fatto con Massimiliano”.

Sui social i fan del reality show non vedono l’ora di vederlo in studio: “Il vincitore assoluto dell’Isola”, “Ubaldo quanto manchi sull’Isola meritavi la finale” e “Senza di te una tristezza”, hanno scritto tre utenti su Instagram. E ancora: “Il migliore, semplice e senza EGO. L’arte fatta persona”.

