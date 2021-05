Ubaldo Lanzo “Io e Rosolino come Sandra e Raimondo”/ “Isola? Tifo per Ignazio Moser”

Ospite in diretta su RTL 102.5 News, nel corso della rubrica Trends&Celebrities condotta da Francesco Fredella, Ubaldo Lanzo svela retroscena dall’Isola dei Famosi ma, in primis, spiega al pubblico cosa significa essere un cromatologo. “Io sono uno stilista avanguardista e nella moda esiste la cromatologia e la figura del cromatologo a livello professionale. – spiega in diretta Lanzo, per poi aggiungere che – Si tratta di un esperto di colori che con studi anche antropologici cerca di dare un gusto agli oggetti.” Chiuso il capitolo cromatologia, Ubaldo parla di Isola e ammette di fare il tifolo “per i Primitivi ma il mio preferito è Ignazio Moser.” Il fidanzato di Cecilia Rodriguez è, dunque, il concorrente che Ubaldo vorrebbe evdere in finale e, magari, anche alla vittoria.

UBALDO LANZO/ In studio all'Isola dei famosi 2021: Zorzi gli ruba le scarpe con tacco

Ubaldo Lanzo: “Massimiliano Rosalino? Ecco perché mi sono arrabbiato con lui”

Non è mancato un commento sul rapporto di amore/odio con l’inviato dell‘Isola dei Famosi 2021 Massimiliano Rosolino. Tra loro, infatti, ci sono stati un po’ di battibecchi e Ubaldo Lanzo ne ricorda in diretta radio uno in particolare: “Tutto quello che vedete è così. Io mi sono arrabbiato con Rosolino perché gli altri concorrenti della squadra avversaria erano partiti dei secondi prima e lui non ha detto nulla. Quando poi ha fermato me io poi gliel’ho detto giustamente! Siamo come Sandra e Raimondo”. Infine sulle scarpe che tanto scalpore hanno fatto in studio al suo ritorno, Ubaldo svela: “Le scarpe prestate a Zorzi? Si me le ha restituite! Quella è una creazione mia di 20 anni fa!”

Prima fidanzata Massimiliano Rosolino, chi è?/ "All'inizio la nostra convivenza..."Ubaldo Lanzo assente all'Isola dei Famosi 2021, perché?/ Lascia dopo un malore..

