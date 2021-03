Ubaldo Lanzo/ La sua ossessione? Il bidet! E con Fariba… (Isola dei famosi)

Ubaldo Lanzo all’Isola dei Famosi 2021 tra bidet e Kayak

Ubaldo Lanzo rischia di diventare uno dei personaggi più eccentrici e interessanti dell’Isola dei Famosi 2021. Nella prima puntata il cromatologo ha dato grande sfoggio di sè e se qualcuno si chiede ancora quale sia davvero il suo mestiere (Ilary Blasi compresa), sembra che sull’Isola dei Parassiti sia arrivato il momento di fare i conti con la dura vita da naufrago. Al fianco suo e di Fariba Tehrani c’è Marco Maddaloni ma le cose non sembrano migliorare, anzi. Per loro è arrivato un messaggio che li invita a salire di nuovo sul Caiacco e fare qualche metro a bordo in mare e anche in questo caso il loro momento è stato esilarante.

Con l’aiuto di Maddaloni, Fariba è riuscita a salire e sedersi comoda ma con l’arrivo di Ubaldo Lanzo è successo di nuovo di tutto e i due hanno ripreso a cadere proprio come è successo nella diretta di lunedì quando dovevano salire a bordo ma senza molto successo. Sicuramente i due riescono a far sorridere il pubblico a casa anche perchè Fariba era pronta ad etichettare Ubaldo come suo cameriere ma in realtà il cromatologo sta facendo davvero molto poco in questi primi giorni all’Isola dei Famosi 2021. Le cose cambieranno con le prime prove che i due dovranno affrontare questa sera?

Il problema di Ubaldo Lanzo…

Proprio nella prima puntata Ubaldo Lanzo ha fatto il suo ingresso annunciato da Ilary Blasi al grido di ‘non sa fare niente’ e in effetti lui e Fariba sono gli antinaufraghi per eccellenza visto che si spaventano al solo muoversi della foglia di un albero, ma le risate più fragorose sono arrivate quando il cromatologo ha fatto la sua richiesta choc, è proprio il caso di dirlo. Quando Marco Maddaloni ha rivelato che insegnerà loro anche a gestire il bagno, Ubaldo Lanzo ha subito rilanciato convinto che le sue priorità siano altre ovvero trovare un bidet perché non si può stare senza. Ilary gli fa notare che ha un intero oceano per lavarsi ma lui non sembra molto convinto, avrà fatto i conti con tutto questo?

