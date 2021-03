Ubaldo Lanzo “Non faccio ses*o da 28 anni ormai”/ Rivelazione choc, Elettra:”impossibile qualcosa si trova”

Ubaldo Lanzo è uno degli aspiranti naufraghi de L’Isola dei Famosi 2021, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Il cromatologo si trova a Paradise Island con Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi, e rappresentano un vero e proprio esperimento sociale visto che, settimana dopo settimana, dovranno imparare dai naufraghi eliminati a vivere su di un’isola senza alcun comfort. I due sin dall’inizio hanno dimostrato di non essere proprio portati per la vita da naufrago; anzi più volte non hanno superato delle piccole prove proposte loro dalla padrona di casa Ilary Blasi come quando a bordo di una canoa dovevano raggiungere una palafitta per raccogliere un cerino importantissimo per il fuoco. I due, infatti, si sono rovesciati più volte in acqua costringendo il salvavita Marco Maddaloni ad aiutarli in questa prova. A Paradise Island tra i due aspiranti naufraghi è scattata una bella complicità e Ulbaldo non nasconde di trovarsi molto bene al punto di autocandidarsi come leader di Paradise Island. “Abbiamo tempo, non ci caccia nessuno dalla mia isola” – ha detto il cromatologo.

Ubaldo Lanzo confessione choc a Paradise Island

Ubaldo Lanzo a L’Isola dei Famosi 2021 sta vivendo un’esperienza davvero unica. Con Fariba Tehrani, il cromotologo sta cercando di conquistarsi un posto per diventare naufrago della quindicesima edizione del reality show di Canale 5. Durante l’ultima puntata, Ubaldo si è lasciato scappare una confessione dopo che Ilary Blasi si è lasciata scappare: “Parasite è un cimitero di elefanti! Voi siete la donna eyeliner e l’uomo kilt! Chi vi ammazza! Ma fate fuggire tutti gli eliminati che dovrebbero restare lì con voi. Scappano appena vi conoscono. Andate a nascondervi e non uscite, io vi richiamo a maggio, anzi non vi faccio uscire mai più!”. Poco dopo la rivelazione choc dello stilista: “non faccio sesso da 28 anni ormai”; una rivelazione choc che ha fatto imbarazzare gli opinionisti in particolare Tommaso Zorzi che ha commentato “io sono rimasto a Ubaldo che non pratica da 28 anni”, mentre Elettra Lamborghini ha ironizzato: “è impossibile dai…ogni buco è galleria, qualcosa si trova!”.

