Ubaldo Lanzo: “Non faccio s*sso da quando sono nato”/ “Presto condurrò un programma”

Ubaldo Lanzo, cromatologo divenuto celebre per aver partecipato all’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi“, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci e andata in onda nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 14 febbraio 2022.

Ubaldo Lanzo "Bisessuale tendente al gay"/ "Non pratico con le donne da 28 anni"

Subito il vip ha esordito dicendo di non sentire particolarmente la festa di San Valentino, poiché “da quando sono nato non faccio s*sso” e poi ha parlato del reality show a cui ha preso parte: “L’esperienza dello scorso anno in Honduras mi ha lasciato ottimi ricordi, perché io ho trovato buoni compagni e altri conoscenti. Consiglio comunque a tutti di fare un’esperienza di due settimane sparendo dal mondo. C’è chi va in vacanza alle Maldive, io consiglio anche solo un campeggio per riscoprire la natura senza comfort zone. Tornassi indietro quel programma lo rifarei con tutti e 25 i concorrenti”.

Elettra Lamborghini solleva il kilt a Ubaldo Lanzo/ "Hai le mutande? Voglio vedere!"

UBALDO LANZO: “NON SONO STATO DIMENTICATO DALLA TV”

Nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, Ubaldo Lanzo ha precisato: “Io non sono stato dimenticato dalla tv, è stata una scelta mia personale e del mio agente quella di allontanarmi un attimo dai riflettori. Ho cambiato tutto quello che c’era da cambiare, sapendo che l’Isola mi ha fatto conoscere nuova gente. Tornerò con nuovi progetti, nuove emozioni da dare al pubblico e ai follower. Intanto, dal 20 febbraio farò una rubrica su Instagram in cui parlerò dei colori, della storia dei colori, dell’antropologia, darò il colore a ciascun personaggio e renderò partecipi anche i follower, dialogando insieme a loro”.

Ubaldo Lanzo "Io e Rosolino come Sandra e Raimondo"/ "Isola? Tifo per Ignazio Moser"

Ubaldo Lanzo ha quindi specificato che la figura del cromatologo a livello tecnico esiste e “io l’ho portata da 18 anni in tv. Chi interagisce con me, anche in privato, deve farmi conoscere tutto di lui, se vuole che io gli possa dire qual è il suo colore. L’Isola dei Famosi? Essendo un gioco, do un consiglio ai futuri naufraghi: devono essere se stessi e diventare lo spirito dell’isola. Dei miei compagni d’avventura sento ancora Valentina Persia, Francesca Lodo, Angela Melillo, Matteo Diamante, Elisa Isoardi, Ignazio Moser, Andrea Cerioli, Mirea e Drusilla Gucci”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA