Ubaldo Lanzo/ Pronto a sbroccare ancora in Palapa?

Ubaldo Lanzo show anche questa sera all’Isola dei Famosi 2021? Il cromatologo continua a mietere successo nel programma e non solo per via del suo ‘bagno di fango’ diventato ormai iconico ma anche perché quando perde la brocca e da di matto fa sorridere tutti, un po’ meno chi gli capita a tiro. Nei giorni scorsi ha perso la pazienza contro Vera Gemma inveendo contro di lei al grido di ‘stai zitta’ e mettendo in mezzo poi Fariba Tehrani rea di averlo tradito perché non ha preso le sue parti quando l’attrice ha parlato male di lui, e adesso? Al momento sembra tutto traquillo sull’isola, perché Ubaldo davvero lavora duro durante i giorni in cui si è lontani dalla diretta. Prova a pescare, si occupa del fuoco e va in giro per l’Isola a raccogliere la legna ma quando qualcosa non va come vuole, sbrocca e questa sera sotto la lente potrebbe finirci addirittura Valentina Persia.

Ubaldo Lanzo all’Isola dei Famosi 2021 pronto a sbroccare ancora in Palapa?

Non è la prima volta che l’attrice finisce nel mirino dei naufraghi ma questa volta potrebbe essere al centro di una discussione relativa ai pesci pescati da Andrea Cerioli e che il bolognese ha deciso di offrire anche ai nuovi arrivati. Ubaldo Lanzo ha osservato bene la discussione all’Isola dei Famosi 2021 ma, almeno secondo quello che abbiamo visto, non ha mai preso posizione rispetto a quello che è successo, ma se qualcosa fosse cambiato proprio prima della puntata e andrà in onda questa sera? Siamo sicuri che il cromatologo saprà regalarci importanti soddisfazioni.

