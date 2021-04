Ubaldo Lanzo/ Scontro con Daniela Martani? Dopo la previsione di Roger Garth…

Ubaldo Lanzo potrebbe essere la vera rivelazione di questa Isola dei Famosi 2021. Nella puntata di giovedì 1 aprile è entrato ufficialmente a far parte del cast dei concorrenti su Playa Reuniòn dopo settimane trascorse con Fariba Tehrani su Parasite Island. D’altronde finora non si è ancora pienamente addentrato nelle dinamiche di gioco dell’Isola e, a parte qualche scaramuccia con Fariba, non ha avuto screzi o scontri con altri concorrenti.

Adattarsi ad un nuovo gruppo, fatto di tante e diverse personalità, potrebbe però mettere alla prova la sua pazienza e resistenza. D’altronde l’amico Roger Garth, che ben conosce Ubaldo, l’ha già annunciato in diretta: qualcuno potrebbe realmente farlo arrabbiare. Chi? Daniela Martani.

“Due cose non sopporta Ubaldo: i vegani e i provocatori. Le due parole che descrivono Daniela Martani” è stato fatto notare in studio all’Isola dei Famosi. In effetti la Martani finora è stata tra le concorrenti più discusse nel gruppo e bersagliate dalle critiche; ma come reagirà Ubaldo Lanzo al modo di fare della nuova compagna d’avventura? Per ora la previsione di Roger Garth non si è ancora concretizzata ma non è da escludere che Ubaldo abbandoni la calma dimostrata in queste settimane a favore di una lite. Un aspetto che sicuramente sarebbe interessante per il pubblico a casa che spera di conoscere anche altri lati del carattere del cromatologo che, comunque, al momento ha conquistato il favore dei telespettatori.

