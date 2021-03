Ubaldo Lanzo/ Scoppia l’amore con Fariba Teherani? Tutt’altro… (Isola dei Famosi)

Ubaldo Lanzo da Parasite Island continua a regalarci importanti soddisfazioni all’Isola dei Famosi 2021 con quella che ormai possiamo definire la sua compagna Fariba Teherani. I due sono rimasti solo dopo il no del Visconte e anche quello di Akash Kumar nonostante le insistenze della persiana, ma finalmente per loro qualcosa è cambiato dopo giorni e giorni passati in acqua a provare a salire sulla loro barchetta. Proprio Ubaldo Lanzo è riuscito ad accendere il fuoco con l’acciarino facendo felice la sua coinquilina alla quale subito ha fatto notare ‘hai visto che bel regalo che ti ho fatto oggi’? Fariba Tehrani continua a farci divertire con la sua lingua mentre il suo compagno di viaggio continua a stare ben coricato a terra un po’ allergico a tutti i tipi di sforzo per cambiare la situazione.

Ubaldo Lanzo stanco di Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi 2021?

Fariba apprezza ma Ubaldo teme il peggio quando proprio lei, ancora prima dell’arrivo del fuoco, si è sentita male. Un capogiro l’ha messa a terra e lui preoccupato le ha dato subito dell’acqua pregandola di non farlo vedovo. In realtà il rapporto tra i due naufraghi ‘misteriosi’ dell’Isola dei Famosi 2021 non è proprio così idilliaco visto che Ubaldo, rimasto solo con lei, continua a ribadire il fatto che quella è la sua isola dei famosi 2021 e che lui non sopporta più questo modo di fare e di sindacare di Fariba su ogni cosa, dal fiuoco alla cottura del riso.

Proprio nei giorni scorsi il naufrago e cromatologo, disperato e bisognoso di un momento di silenzio e quiete, ha deciso di raggiungere la piattaforma in mare nuotando per oltre un km proprio per lasciarsela alle spalle. Per tutti ormai sono una sorta di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, ma è davvero così che sarà o alla prima occasione ci sarà modo e spazio per tradirsi?

