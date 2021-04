Ubaldo Lanzo “Sono allergico ai wurstel”/ “Alla patata mai, è sempre buona…”

Gaffe di Ubaldo Lanzo in diretta all’Isola dei Famosi

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei famosi 2021, segnata dall’uscita di scena di Brando Giorgi ed Elisa Isordi, per problemi di salute. Entrambi hanno dovuto lasciare l’Honduras per dei controlli medici agli occhi. Ma durante la serata non sono mancati dei momenti di ilarità. Uno dei protagonisti di questi momenti è stato Ubaldo Lanzo, con la sua maliziosa ironia. Nel corso della nona puntata Ubaldo e Fariba Tehrani sono stati scelti da Miryea Stabile e Vera Gemma – esclusa Elisa Isoardi per via dell’infortunio all’occhio – per la prova ricompensa dal nome “Non togliete quella benda”. Bendati e uniti da una corda hanno saltato, strisciato e corso nella sabbia, raggiungendo le due naufraghe di Playa Esperanza – rientrate poi ufficialmente in gara – ma hanno perso al fotofinish.

Ubaldo Lanzo: allergico quasi a tutto

In palio c’erano patatine fritte e würstel e un bel sacco di patate da conservare in dispensa. Miryea Stabile e Vera Gemma si avventano sul prezioso bottino, mentre Ilary Blasi ironizza con Ubaldo Lanzo per l’incredibile rimonta: “Ubaldo, sei andata a Roma e non hai visto il papa”. Ma il cromatologo accenta la sconfitta con ironia: “Non importa Ilary, io sono allergico al wurstel”. In studio si sente qualche risata di sottofondo e la voce di Tommaso Zorzi che dice: “Ma chi ci crede…”. Ubaldo ha servito la battuta su un piatto d’argento a Ilary Blasi che ridacchiando ha detto: “E alla patata sei allergico? Cioè alle patate?”. Ma il cromatologo, non si è lasciato intimidire, e ha risposto con prontezza: “No, alla patata, no. La patata è sempre buona fidati, dove la metti, metti, di questi tempi poi non si butta via niente”.

