Ubaldo Pantani, ex compagno Virginia Raffaele/ “Mi sono sempre trovato bene con lei”

Ubaldo Pantani è l’ex compagno di Virginia Raffaele, l’attrice e imitatrice ospite di “Danza con me” di Roberto Bolle, lo show in onda mercoledì 1 gennaio 2020 in prima serata su Rai1. L’imitatore e comico è uno dei protagonisti di “Quelli che il calcio” e di “Il campionato fa 90”, il nuovo quiz di Luca e Paolo andato in onda su Rai2. Parlando proprio dei personaggi che porta in scena a Quelli il Calcio ha raccontato a TvBlog: “la domenica arrivo alle 11 per essere pronto per le 14.30 poi dopo la performance mi strucco e ritrucco per rientrare verso le 16.30. C’è una zona d’ombra nella parte centrale del programma che serve proprio per mettere a punto la nuova trasformazione. Generalmente preferisco interpretare i personaggi dal vivo, un modo per mantenere la freschezza nello scambio di battute”.

Ubaldo Pantani: “Mario Giordano? Ho in mente un’evoluzione sul personaggio”

Uno dei personaggi di maggior successi portati in scena da Ubaldo Pantani c’è sicuramente quello di Mario Giordano, il giornalista e conduttore di Fuori dal Coro. In particolare l’imitatore ha ricordato il momento di Halloween quando il giornalista ha rotto delle zucche: “questo aspetto mi ha creato dei problemi con la distruzione delle zucche di Halloween ha toccato il picco massimo, tanto che la domenica successiva ho deciso di farlo entrare in scena in mutande. Penso che pure a lui scappi da ridere. E’ difficile andare oltre, ma in tal senso ho in mente un’evoluzione”. In passato Pantani ha imitato anche Paolo Del Debbio anche se sul conduttore e giornalista ha dichiarato: “ora sembra Enzo Biagi se confrontato con Giordano. All’epoca raccontavo il populismo e coinvolgevo le piazze, con Giordano si è alzata ulteriormente l’asticella”.

Ubaldo Pantani: “Mi diverto piuttosto a lavorare sugli sguardi, sui movimenti”

Ubaldo Pantani a Tv Blog ha raccontato anche come lavora sulle imitazioni. “Per differenziarmi dagli altri ho cercato di specializzarmi in trasformazioni che mi consentissero di scomparire il più possibile” – ha precisato il comico ed imitatore che ha precisato “parto dal corpo e dal trucco, la voce non è l’aspetto principale. Mi diverto piuttosto a lavorare sugli sguardi, sui movimenti, sulle camminate”. Non solo, Pantani ha proseguito dicendo: “se poi c’è anche la voce è meglio. Sono inoltre fondamentali i contenuti, io ho sempre prodotto i miei testi, le persone che collaborano con me sono poche. Per oltre un decennio ho scritto con Walter Fontana e ora collaboro con Andrea Camerini. Mi affido a degli amici e non potrebbe essere altrimenti. Il comico deve essere autore di se stesso”. In passato Pantani ha lavorato anche con molti noti come Lucia Ocone e Virginia Raffaele, la sua ex compagna su cui ha detto: “mi sono sempre trovato bene con entrambe. Tuttavia, quando si lavora in due bisogna fare attenzione all’altro e rispettarlo. Vanno divisi gli spazi e ci si deve alzare la palla a vicenda”.



