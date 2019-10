Ubaldo Pantani, ex fidanzato Virginia Raffaele/ Un nuovo amore nella sua vita?

Ubaldo Pantani rimane ancora l’ex fidanzato storico di Virginia Raffaele, anche se non ci è dato sapere con certezza se in questi mesi l’attrice sia riuscita a trovare un nuovo amore. All’epoca della conduzione del Festival di Sanremo, ha dichiarato di essere divisa fra l’interesse per la solitudine e il desiderio invece di avere “un’attenzione al mio cuore”. Da quel momento in poi però non sono emerse più notizie su un eventuale nuovo fidanzato, per cui l’unico rapporto noto è ancora quello con l’ex Pantani. Un nome conosciuto al pubblico italiano, soprattutto per via delle sue abili imitazioni di Matteo Renzi, Matteo Salvini e Massimo Giletti. Per molti anni è stato il cavallo di battaglia di Quelli che il calcio, lo stesso programma che tra l’altro ha permesso ai due di incontrarsi e poi iniziare una relazione. Durata anni, sia chiaro, ma poi spezzata all’improvviso e per motivi che non ci è dato sapere. “I miei personaggi vivono con me, stanno in contatto tra loro, si parlano tra gli schermi, attraverso le reti”, scrive Ubaldo sui social pochi giorni fa, ironizzando sul fatto che apprezzi seguire i vip che ama imitare anche in contemporanea, su schermi diversi. Clicca qui per leggere il post di Ubaldo Pantani.

Ubaldo Pantani, ex fidanzato Virginia Raffaele: il trampolino di lancio

L’amore per l’imitazione è stato un trampolino di lancio per Ubaldo Pantani e Virginia Raffaele, ma la loro unione romantica non ha retto il peso del tempo. “Ogni tanto capita di darsi consigli sui personaggi”, aveva dichiarato lei al settimanale Oggi nel periodo in cui la relazione andava a gonfie vele. Parliamo di sei anni fa, un periodo particolarmente felice per la coppia. A quanto pare la Raffaele, ospite di Che tempo che fa oggi, domenica 6 ottobre 2019, adorava in particolare quando l’ex compagno imitava Massimo Giletti. Come può essere finito quindi tanto idillio? La casa che condividevano insieme era sorridente, felice. Eppure qualcosa è andato storto e forse non sapremo mai il perchè. Anche Ubaldo, come la sua ex, non viene pizzicato da molto tempo in compagnia di una donna. Segnale che entrambi, in seguito alla fine della loro relazione, potrebbero aver deciso di chiudere le porte dell’amore. Aprendo di contro quelle del lavoro, che tiene entrambi più che impegnati su vari fronti. Amante di risate, calcio e ciclismo, Ubaldo preferisce occupare il tempo con il lavoro, qualche buon libro ed un tuffo nei ricordi. “Una delle poche volte in cui sono finito in panchina”, dice in un post pubblicando una foto da bambino. Clicca qui per guardare il post di Ubaldo Pantani.

Tutti i suoi personaggi





© RIPRODUZIONE RISERVATA