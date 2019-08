Ubaldo Pantani, ex fidanzato Virginia Raffaele/ Video, ritorno con “Vero e più vero”

Ubaldo Pantani, comico e imitatore originario di Cecina, è una delle figure più poliedriche ed eclettiche del panorama televisivo italiano tanto che negli ultimi anni, dopo una lunga gavetta e facendo comparsate in vari programmi, da qualche tempo ha fatto il grande salto con degli show tutti suoi e che hanno messo in mostra anche la sua capacità di conduzione e di saper reggere da solo l’intera “baracca”. Infatti il 48enne toscano non è oramai più solo noto al grande pubblico per il sodalizio, prima professionale e poi sentimentale, con la 38enne collega Virginia Raffaele: i due infatti, ma si è saputo solo qualche tempo fa, non fanno più coppia assieme dopo una storia durata quasi due anni e ancora oggi Pantani e la sua oramai ex compagna non hanno mai reso noti i motivi del loro addio e che hanno fatto letteralmente esplodere il gossip attorno alla showgirl capitolina quando tutti i riflettori erano puntati su di lei in quel di Sanremo e le è stato chiesto se fosse ancora fidanzata…

UBALDO PANTANI, LA LUNGA STORIA CON VIRGINIA RAFFAELE

Ad ogni modo, anche se sembra essere passata molta acqua sotto i ponti, la relazione che ha legato Ubaldo Pantani e Virginia Raffaele potrebbe aver rappresentato molto per entrambi e sulla quale, almeno nelle occasioni pubbliche, entrambi i comici non hanno mai voluto ritornare. I bene informati parlano di una storia d’amore molto intensa e che era anche alla base del loro connubio artistico. Lo showman originario di Cecina e la sua ex compagna romana infatti avevano lavorato assieme in Rai in alcune delle edizioni di “Quelli che il calcio”, proponendo le imitazioni che poi sono diventate i loro cavalli di battaglia, a volte duettando pure assieme ad esempio con la Raffaele che vestiva i panni di Nicole Minetti e Pantani con il suo esilarante Lapo Elkann). A proposito di quel periodo, che tra frequentazione e fidanzamento era durato cinque anni, la Raffaele ebbe a dire che le manca soprattutto “la figlia del mio ex compagno” che per molto tempo aveva avuto vicina come quasi fosse sua, dal momento che lei ad oggi non è ancora diventata madre.

IL SUCCESSO DI “VERO E PIU’ VERO”

Intanto, come accennato, nell’ultimo periodo Ubaldo Pantani è tornato in televisione con un format tutto suo: partito lo scorso luglio, “Vero e più vero” (qui la clip di una delle puntate) è un programma pensato per il palinsesto di Rai 2 in cui il comico toscano dà il meglio di sé dal momento che intervista se stesso mentre interpreta uno dei personaggi VIP che poi alla fine lo raggiungono in scena per una sorta di confronto parallelo. Partendo con Adriano Panatta nella prima puntata e passando da J-Ax a Giancarlo Magalli e ad altri protagonisti del piccolo schermo, alla prima prova da “solista” Pantani si è messo in gioco provando ad entrare nella testa e nella vita dei suoi ospiti, studiandone le passioni private e l’immagine pubblica come pure i tic e i modo di fare, grazie anche alle chiacchierate e alle interviste coi suoi amici: il format di “Vero e più vero” prevedeva poi come momento clou l’incontro col personaggio imitato alla fine della trasmissione per quella che tra serio e faceto diventava una vera e propria “clonazione” del personaggio VIP.



