Uberto Gucci, padre di Drusilla Gucci/ “Niente è più importante della famiglia”

Drusilla Gucci, attuale concorrente dell’Isola dei famosi 2021, è la pronipote di Guccio Gucci, fondatore della celebre maison di moda, e fa parte della quinta generazione della famiglia Gucci. Il padre di Drusilla è Uberto Gucci, figlio di Roberto Gucci a sua volta figlio di Aldo Gucci (figlio di Guccio). Oggi Uberto non lavora nell’azienda di famiglia visto che la Gucci Group non è più controllata dalla famiglia, ma il marchio è passato alla Holding Francese Kering. Drusilla è molto riservata sulla sua vita privata. Dal suo profilo Instagram sappiamo che è molto legata al padre Uberto e alla madre Stefania: “Niente è più importante della famiglia e la mia è fantastica”, ha scritto qualche tempo pubblicando una foto insieme ai genitori. La madre Stefania, molto attiva sui social, ha pubblicato alcuni scatti del marito e della figlia: “La felicità di essere insieme”, ha scritto sotto una foto di famiglia.

Drusilla Gucci: il rapporto con il padre Uberto

La giovane Drusilla Gucci è sicuramente molto legata alla sua famiglia: “Aldo Gucci, il mio bisnonno e l’uomo che ha trasformato Gucci nel marchio che tutti conoscono. La sua memoria mi ispira a fare grandi cose. Spero di essere anche la metà dell’umano che era”, ha scritto su Instagram pubblicando uno scatto in bianco e nero del bisnonno. In questi giorni si sta parlando molto della famiglia Gucci, visto che a Milano sono in corso le riprese di “House of Gucci”, film di Ridley Scott su Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani (interpretati da Adam Driver e Lady Gaga). Qual è il parentela con Drusilla Gucci? Il nonno della ragazza, Aldo, aveva un fratello, Rodolfo Gucci, che come unico figlio aveva Maurizio Gucci, marito della Reggiani. Aldo, il nonno di Drusilla, era lo zio di Maurizio Gucci. Non è chiaro se Drusilla abbia mai conosciuti i parenti, visto che Maurizio è morto nel 1995 quando lei aveva solo 1 anno.

