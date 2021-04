Uberto, padre Drusilla Gucci/ Lei: “Mamma, ma papà è ancora vivo?”

Uberto è il padre di Drusilla Gucci, naufraga della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi 2021, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. La giovanissima discendente di una delle case di moda più importanti del made in Italy non è passata affatto inosservata durante le prime puntate del reality show che si svolge in Honduras; dalla passione per i teschi fino alle ultime parole che Drusilla ha rivolto alla madre presente in studio. Preoccupata per il padre Uberto Gucci, figlio di Roberto Gucci a sua volta figlio di Aldo Gucci (figlio di Guccio), Drusilla in palapa ha domandato alla madre notizie sul papà. “Volevo sapere dalla mamma se papà è ancora vivo, se esiste ancora, visto che in collegamento c’è sempre solo mia mamma” – ha detto la naufraga gelando tutto il pubblico in studio, ma anche quello da casa. Le parole di Drusilla ha gelato anche Ilary Blasi che in studio ha reagito con stupore dicendo: “quando si dice l’ottimismo”. A rassicurare la rampolla di casa Gucci ci ha pensato la madre Stefania che, ospite in studio, ha detto a Drusilla che il padre sta a casa e gode di ottima salute.

Drusilla Gucci legatissima al padre Uberto Gucci e alla mamma Stefania

Le parole di Drusilla Gucci rivolte al padre Uberto Gucci durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi 2021 sono diventate virali sui social. Il video, infatti, è stato uno dei più cliccati e visti sul web visto che le parole della giovanissima hanno gelato, ma al tempo stesso divertito il pubblico. Un’uscita davvero originale quella di Drusilla che si conferma uno dei personaggi più particolari di questa quindicesima edizione del reality show di Canale 5. La ragazza non ha mai nascosto di essere legatissima sia al padre che alla madre come ha più volte scritto sui social: “niente è più importante della famiglia e la mia è fantastica” postando una foto in compagnia della sua famiglia.

