Ubriaco distrugge macchina di Gianmaria Antinolfi/ Lui non sa nulla, ma…

Brutte notizie per Gianmaria Antinolfi. Secondo quanto rivelato dalla giornalista Azzurra Della Penna durante una puntata di Casa Chi, la macchina del concorrente gieffino sarebbe andata distrutta. Tutta colpa di un uomo che a quanto pare si è intrufolato nel garage di Gianmaria, distruggendo la prima automobile che ha trovato davanti agli occhi, ovvero quella dell’imprenditore. “La persona ubriaca non si sa per quale motivo ha scelto la macchina di Gianmaria”, ha precisato invece il giornalista Parpiglia. A quanto pare il malvivente ha spaccato una bottiglia sull’auto dell’imprenditore e poi, non soddisfatto, si è fiondato ripetutamente sulla macchina.

Gianmaria Antinolfi, auto distrutta da un uomo ubriaco

La macchina di Gianmaria Antinolfi ha riportato parecchi danni. Le forze dell’ordine, in ogni caso, hanno individuato l’autore degli atti vandalici, che poi ha spiegato di non aver premeditato il gesto: “No, era la prima macchina che mi ha fatto antipatia”. Quindi a quanto pare non sapeva che il proprietario dell’autovettura fosse Antinolfi, il cui fratello ha poi preso in mano la situazione. Ad oggi il concorrente gieffino Gianmaria Antinolfi non è ancora al corrente dei danni alla macchina, vedremo se Alfonso Signorini gli dirà qualcosa durante la diretta.

