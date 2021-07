Uccide 2 donne dopo patto col diavolo/ “Se le avessi uccise avrei vinto la lotteria”

Davvero inquietante, quasi da film horror, la vicenda che ci giunge dalla Gran Bretagna, dove, un 19enne ha ucciso due sorelle ed era pronto ad ammazzare altre quattro persone dopo aver fatto un patto col diavolo. Come riferisce il quotidiano free press Leggo, l’assassinio aveva ammazzato due donne, due sorelle, dandolo loro una serie di coltellate in un parco situato nella zona di Wembley, alla periferia di Londra e sede dello storico impianto di calcio. Danyal Hussein, così si chiama il killer, una volta fermato dagli inquirenti ha confessato, spiegando il suo folle piano: «Dovevo uccidere sei donne in sei mesi per poter vincere alla lotteria».

Fortunatamente la polizia ha bloccato l’uomo prima che portasse a compimento altri quattro omicidi, un’indagine portata compimento grazie ai campioni di dna trovati nel parco nella zona dove le due sorelle Bibaa Henry, 46 anni, e Nicola Smallmann, 27, erano state ammazzate a coltellate. Le due donne aveva festeggiato il compleanno nel parco di una di loro, ma poco dopo avevano incontrato sulla loro strada il folle 19enne di cui sopra.

19ENNE UCCIDE DUE SORELLE DOPO PATTO COL DIAVOLO: OSSESSIONATO DALL’INFERNO

Un caso che ha avuto grande eco in Gran Bretagna, trattato dai principali media, a cominciare dalla BBC, che ha svelato di come siano stati ritrovati alcuni biglietti nella casa del 19enne, con chiari riferimenti a satana, al diavolo e all’inferno, e promesse di offerte di sangue alla «regina dei diavoli Queen Byleth», in cambio di un innamoramento di una studentessa liceale.

Riferimenti anche alla mitologica figura demoniaca di King Lucifuge Rofocale, a cui avrebbe offerto appunto il corpo di diverse donne, per ottenere in cambio la vincita del mega jackpot milionario della lotteria Mega Million, ben 321 milioni di sterline. «Non avremmo mai pensato di trovarci di fronte al male», le parole di Mina Smallman, mamma delle due sorelle rimaste vittime della follia del ragazzo.

