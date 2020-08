Uccide 2 manifestanti di Black Lives Matter poi fugge/ Video choc: 17enne arrestato

Due persone sono morte la scorsa notte durante le proteste a Kenosha, nello stato del Winskonsin, a seguito del ferimento da parte di alcuni agenti della polizia di Jacob Blake, afroamericano colpito alle spalle da 7 spari e rimasto paralizzato. Le due vittime sono due protestanti del movimento Black Lives Matter, che erano scesi in piazza proprio a Kenosha per esprimere il proprio dissenso nei confronti dell’operato degli agenti. Come documentato da un filmato che è divenuto virale nelle ultime ore, e che trovate postato qui sotto, un gruppo di residenti di Kenosha ha deciso di piazzarsi in alcuni punti strategici della cittadini per difendere i negozi, la pompa di benzina e in generale le attività private, dalle ira dei manifestanti. Si tratta per la maggior parte americani bianchi, fra cui anche un 17enne, tale Kyle Rittenhouse, l’autore delle due vittime di cui sopra. Come si nota nel video, ad un certo punto il gruppo di “difensori” e quello degli afroamericani, iniziano a discutere seriamente, poi dalle parole si passa ai fatti, con i due rivali che entrano in contatto fino a che si sente un primo sparo.

17ENNE UCCIDE DUE AFROAMERICANI: ARRESTATO MENTRE TENTAVA LA FUGA

La telecamera inquadra quindi un ragazzo a terra mentre Kyle è lì vicino intento a chiamare qualcuno al telefonino. Dopo di che si vede lo stesso ragazzo correre e allontanarsi dalla folla, rincorso però da alcuni manifestanti afroamericani che probabilmente l’anno identificato in precedenza. Dopo un po’ il minorenne inciampa per poi voltarsi e iniziare a sparare, ferendo due persone. Alla fine il bilanciò sarà pesantissimo, due vittime e un ferito, con lo stesso Rittenhouse arrestato grazie alle telecamere di sorveglianza presenti nel luogo, prima che tentasse la fuga. Il minorenne si è poi scoperto non essere un cittadino di Kenosha in quanto proveniente dall’Illinois, ed ora è accusato di omicidio intenzionale di primo grado, il reato più grave per l’ordinamento degli Stati Uniti, e per cui in alcuni stati è prevista la pena di morte, non nel Wisconsin.





