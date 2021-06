Uccide 4 persone con riti satanici e scappa/ Caccia al serial killer in Brasile

E’ caccia all’uomo in Brasile, precisamente ad un killer che ha ucciso 4 persone con dei riti satanici. Il super ricercato dalla polizia brasiliana si chiama Lazaro Barbosa de Souza, e dopo aver portato a termine quattro brutali assassinii si è dato alla macchia facendo perdere ogni traccia di se. Come riferisce l’edizione online de Il Fatto Quotidiano, sulle sue tracce vi sarebbero almeno 200 poliziotti brasiliani con tanto di cani addestrati al seguito, e le ricerche sarebbero già giunte all’ottavo di giorno. Lazarao Barbosa de Souza, oltre ad essere ricercato per quattro omicidi, tutti membri di una famiglia, avrebbe rapito anche un’altra persona prima di sfuggire in una zona boschiva che si trova non troppo lontano dalla metropoli di Brasilia, nello stato di Goias.

I fatti sono accaduti la scorsa settimana quando l’assassino ha sparato e ucciso quattro persone facenti parte di una stessa famiglia residente nella città di Ceilandia. Mentre assassinava le persone lo stesso killer avrebbe praticato, secondo quanto raccolto dagli inquirenti che stanno indagando sul caso, dei riti satanici.

SERIAL KILLER IN FUGA IN BRASILE: 4 PERSONE UCCISE E UNA QUINTA SEQUESTRATA

Il 32enne killer del Brasile è stato avvistato brevemente nella giornata di ieri, quando, durante una sparatoria, così come riferiscono i media brasiliani, avrebbe ferito con un’arma da fuoco un agente di polizia in una fattoria a Edilandia, nell’entroterra di Goias e zona centro occidentale del Paese. Si tratta quindi di un uomo pericoloso e armato, che non esiterebbe a sparare praticamente a vista.

Lazaro Barbosa de Souza è tra l’altro accusato di un altro grave reato, visto che lo stesso aveva sequestrato un’altra famiglia che voleva uccidere, come raccontato dagli stessi ostaggi prima di essere stati liberati. Un altro precedente risale invece a diversi anni fa, precisamente al 2007, quando lo stesso venne accusato di duplice omicidio nello stato nord orientale di Bahia. Stando a quanto specificato da Ibanes Rocha, governatore del distretto federale, Lazaro sarebbe in grado di muoversi abilmente nei boschi e starebbe letteralmente facendo “impazzire” gli agenti che sono sulle sue tracce.

