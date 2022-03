Uccide a coltellate i figli di 7 e 13 anni poi si suicida/ Choc a Mesenzana

Tragedia stamane a Mesenzana, in provincia di Varese, dove un uomo ha ucciso i suoi due figli, entrambi minorenni, per poi togliersi la vita. Protagonista di questo gesto drammatico è stato un uomo di 44 anni che ha ammazzato i due figli di sette e tredici anni per poi uccidersi nella sua abitazione del varesotto. L’uomo, come riferito dall’agenzia Ansa, era in fase di separazione dalla moglie e stamane la donna avrebbe dovuto riprendere i due bambini che erano rimasti col papà durante la scorsa notte. E’ stata proprio la donna a fare la tragica scoperta: aprendo la porta di casa dell’uomo ha scoperto i cadaveri dei suoi due figli, una ragazzina di 13 anni e un bimbo di 7, ormai senza vita.

L’omicidio sarebbe avvenuto a coltellate, dopo di che il 44enne avrebbe rivolto l’arma bianca verso se stesso, per togliersi la vita a sua volta. Sul posto, una volta lanciato l’allarme, si sono recate diverse ambulanze del 118 nonché i carabinieri di Luino e Varese e anche il sindaco del paese, Alberto Rossi. Quest’ultimo ha rilasciato delle dichiarazioni sulla tragedia: “Sono stato avvisato dell’accaduto dai Carabinieri nelle prime ore di questa mattina – le parole riportate da Repubblica.it – ancora prima di arrivare in municipio, e mi sono subito precipitato sul posto. Una tragedia assurda, un crimine efferato che sconvolge tutta la nostra comunità”.

UCCIDE I DUE FIGLI MINORENNI A MESENZANA, IL SINDACO: “FAMIGLIA RISERVATA”

La famiglia era molto riservata: “Non facevano vita di paese, rientravano alla sera dal lavoro e rimanevano per lo più in casa, tant’è vero che io non li conoscevo personalmente. I bambini però frequentavano l’oratorio. So che il padre viveva qui a Mesenzana quand’era bambino, ma poi si era trasferito altrove. La famiglia era tornata a vivere qui nel 2011”. Il sindaco ha confermato la versione dei fatti, spiegando che gli è stato riferito che “è stata la madre a trovarsi di fronte lo scempio causato nella notte con un’arma da taglio”. I genitori si erano di fatto separati da 15 giorni, e nella notte passata l’uomo avrebbe sorpreso i due bambini nel sonno, uccidendoli.

