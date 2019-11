Uccide amante incinta, moglie “non lo abbandono”/ Partinico “Mostro? Con me non lo è”

Il caso della giovane Ana Maria Lacramioara Di Piazza, uccisa a Partinico dal suo amante, Antonino Borgia, a colpi di bastonate ed a coltellate, sarà oggi al centro della nuova puntata di Pomeriggio 5. L’autopsia ha confermato che la donna di appena 30 anni aspettava davvero un bambino e probabilmente proprio questo sarebbe l’assurdo movente. Nel frattempo, nelle passate ore a rompere il silenzio è stata Maria Cagnina, moglie del presunto assassino dal quale Ana aspettava un maschietto da quattro mesi, la quale intervistata da News Mediaset, ha pronunciato parole destinate a fare discutere: “Un mostro, un orco, come lo hanno definito in tutte le maniere possibili immaginabili, in perché quella giornata lo è stato, non lo nego, è stato tutto questo. Però nella sua passata vita, nei suoi diciotto anni con me non lo era”, ha asserito, spiazzando tutti. Ad uccidere la povera Ana sarebbe stata una delle dieci coltellate che l’hanno raggiunta alla gola, delle dieci sferrate dall’uomo. Borgia, intanto, si trova attualmente in carcere, come deciso dal gip del Tribunale di Palermo.

UCCIDE AMANTE INCINTA, MOGLIE DEL PRESUNTO KILLER ROMPE IL SILENZIO

A Pomeriggio 5 è stata trasmessa in esclusiva l’intervista alla moglie di Antonino Borgia, Maria Cagnina. Le sue sono parole destinate ad essere oggetto di critiche, così come la stessa ha ammesso di essere ampiamente consapevole. “Per 18 anni ho avuto accanto il marito che ho sempre sperato di avere, questa azione così atroce ed efferata non è un’azione di mio marito”, ha esordito. La donna ha proseguito ai microfoni di News Mediaset: “Lui non è stato mai capace di fare male neppure ai nostri cani, mi risulta difficile capire perchè l’ha fatto. Forse era in panico, non so cosa gli è passato per la mente in quella mattinata folle”, ha proseguito. La moglie ha quindi chiesto scusa per l’uccisione della giovane trentenne ma non intende lasciarlo da solo: “Mi sento di dire scusa da parte di mio marito ma noi non abbiamo colpa. Mio marito ha sbagliato, loro hanno trattenuto un rapporto deleterio. Lasciamo stare il cuore ferito da moglie, ma io prima di essere moglie sono madre e la madre fa quello che va bene ai propri figli, quindi mio marito non sarà abbandonato”. Quindi ha chiosato: “ha sbagliato, pagherà ma non sarà solo, potete criticare ma lui è il padre dei miei figli e non rimarrà solo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA