Uccide famiglia con fucile e katana/ Choc in Francia: 22enne ammazzato dalla polizia

Un giovane cittadino della Francia si è barricato in casa dove ha ucciso a colpi di fucile e di katana la sua famiglia, prima di venire a sua volta ammazzato dalla polizia. Un episodio che, come scrive l’agenzia Agi, è avvenuto nella Francia orientale, in una zona rurale, e che ha visto il massacro di cinque membri di una famiglia, oltre alla morte dello stesso 22enne. Le autorità sono dovute intervenire con le forze speciali presso il villaggio di Douvres, vicino alle Alpi, a circa 50 chilometri a est di Lione, per tentare di bloccare il giovane armato di una spada giapponese e di un fucile. Christian Limousin, il sindaco di un villaggio della zona, ha confermato che il sospettato ha ucciso cinque persone della sua stessa famiglia, fra cui tre bambini, prima di essere a sua volta ammazzato dalla polizia che ha fatto irruzione nella proprietà vedendo che il 22enne non si arrendeva.

Video segreto su caso David Rossi “cancellato”/ In 2 fuori da Mps dopo caduta corpo

“I negoziatori – ha spiegato una fonte vicino alle indagini – hanno cercato di mettersi in contatto con lui tutta la notte, invano, e l’assalto è stato lanciato in mattinata”. Non sono emerse tantissime informazioni in merito alle vittime, ma stando al sindaco Limousin, la famiglia viveva in quella casa dal luglio di due anni fa, ed “ha iniziato a investire nel villaggio”.

Donna uccide neo marito e si costituisce/ Verona, omicidio in casa nella notte

UCCIDE LA PROPRIA FAMIGLIA CON KATANA E FUCILE: TANTI EPISODI DI VIOLENZA IN FRANCIA

Un altro testimone ha spiegato che il ragazzo lavorava in una catena di fast food in un paese vicino, ed ha indicato anche l’età, appunto 22 anni. Si tratta di un episodio che ha scosso fortemente l’opinione pubblica francese, e che giunge a pochi giorni di distanza da un triplice omicidio avvenuto nella città di provincia di Angers, durante lo scorso fine settimana: in quel caso un rifugiato sudanese aveva accoltellato a morte tre giovani giocatori di rugby dopo una lite in strada. Sabato sera, invece, una poliziotta aveva ucciso a Dreux, ad ovest di Parigi, un uomo che l’aveva aggredita con una spada dopo un litigio domestico.

LEGGI ANCHE:

Morte Mario Paciolla “omicidio impunito”/ Media colombiani “prove contro il suicidio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA