Uccide figlia 13enne a coltellate, poi tenta suicidio/ Madre giù da finestra: è grave

Tragedia a Silì, in provincia di Oristano, dove una madre ha ucciso la figlia 13enne a coltellate, per poi tentare subito dopo il suicidio, gettandosi dalla finestra della loro abitazione di via Risorgimento. La donna, 52 anni, è stata trasferita con l’elisoccorso del 118 presso l’ospedale Santissima Annunziata di Sassari in gravi condizioni e starebbe lottando tra la vita e la morte.

A fornire dettagli più approfonditi sulla vicenda della figlia uccisa a coltellate dalla mamma è l’agenzia di stampa ANSA, sulle cui colonne si legge che sarebbe stato il padre a ritrovare priva di vita nel bagno di casa la 13enne, Chiara Carta, scoprendo poi che la mamma della minore, Monica Vinci, aveva scelto di provare a percorrere la via del gesto anticonservativo. “Non si conosce ancora cosa abbia scatenato nella donna il raptus omicida – scrive l’agenzia –. Da quanto si apprende, si era separata dal marito, un agente della polizia locale. Sul posto sono arrivati gli uomini della Polizia di Stato e il magistrato di turno”.

FIGLIA 13ENNE UCCISA A COLTELLATE DA SUA MADRE: DRAMMA IN PROVINCIA DI ORISTANO

A lanciare l’allarme, ha proseguito l’ANSA, sarebbe stato un passante, che si sarebbe trovato a transitare in zona attorno alle 14.30. Il corpo di Monica Vinci “era disteso a terra, dopo che la donna si era lanciata dalla finestra. Sul posto è arrivata subito un’ambulanza del 118 e il capo della Squadra Mobile di Oristano, Samuele Cabitzosu. Nel bagno della casa è stata trovata morta la figlia, uccisa a coltellate”.

Successivamente, sulla scena del delitto e del tentato suicidio è giunto anche il pubblico ministero di Oristano, Valerio Bagattini. In base a quanto ricostruito dalle fonti giornalistiche locali, pare che la 52enne si fosse separata da alcuni anni da suo marito e che fosse senza occupazione. Sembra inoltre che vivesse da sola con Chiara, l’unica figlia nata dal matrimonio e, in questo sabato 18 febbraio 2023, condannata a morte a coltellate.

