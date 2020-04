UCCIDE FIGLIA DI 4 ANNI E TENTA SUICIDIO/ Arezzo, figlio di 12 anni riesce a scappare

Pubblicità

Uccide la figlia di 4 anni a coltellate: tragedia familiare a Levane, frazione tra il comune di Bucine e quello di Montevarchi, in provincia di Arezzo. A commettere il delitto, consumatosi questa mattina, è stato un uomo del Bangladesh, un 39enne impiegato in una ditta di metalli ora in cassa integrazione a causa dell’emergenza coronavirus. L’uomo, come riportato da Fanpage, dopo aver ucciso la figlioletta davanti agli occhi dell’altro figlio di 12 anni, avrebbe tentato il suicidio gettandosi in un pozzo. A trarlo in salvo sono stati i vigili del fuoco intervenuti prontamente sul posto; l’uomo è stato poi trasportato all’ospedale della Gruccia in Valdarno, dov’è attualmente ricoverato, pare in gravi condizioni di salute. Ignoto per ora il movente dell’omicidio.

Pubblicità

UCCIDE LA FIGLIA DI 4 ANNI E TENTA SUICIDIO

Valdarno sotto choc per l’omicidio di una bambina di 4 anni a Levane ad opera del padre. I vicini di casa della famiglia residente in via Togliatti, anche loro bengalesi, come riportato da TgCom24, hanno dichiarato che l’omicida “da qualche giorno non era tranquillo, tanto che la moglie aveva chiamato il dottore perché lo vedeva nervoso. Sembra che il medico gli abbia prescritto qualcosa per farlo stare calmo”. I vicini non escludono che a rendere nervoso il connazionale fossero problemi economici. Dopo aver ucciso la piccola di 4 anni, l’uomo avrebbe cercato di fare lo stesso con il figlio 12enne. Il bambino, però, ha trovato riparo in un appartamento dello stesso edificio, che il padre non è riuscito a penetrare. Il piccolo sopravvissuto è stato portato in ospedale, è sotto choc, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Da quanto appreso, la mamma al momento del delitto si trovava fuori casa per fare la spesa. I carabinieri stanno adesso cercando l’arma del delitto, che potrebbe essere rimasta nel pozzo in cui l’uomo ha tentato di togliersi la vita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA