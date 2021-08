Uccide figlio di 2 anni in hotel e scappa/ Vendetta a ex moglie “ti lascio ciò che…”

Avrebbe portato con sé il figlio di appena due anni in hotel, lo avrebbe ucciso e si sarebbe poi dato alla fuga. E’ quanto ricostruito dagli investigatori spagnoli rispetto ad un caso di cronaca clamoroso che vede la polizia della Catalogna indagare sulla morte di un bambino. Il corpo senza vita del piccolo è stato ritrovato martedì scorso in una stanza dell’Hotel Concòrdia di Barcellona, come riferisce Il Messaggero e tutto sembrerebbe portare a Martín Ezequiel Álvarez Giaccio, padre della vittima. Stando alla ricostruzione, l’uomo avrebbe compiuto il gesto choc per “vendicarsi” della ex moglie e madre del bambino dalla quale si era appena separato.

A dimostrazione degli intenti dell’uomo, un ultimo messaggio che l’uomo aveva inviato alla donna la sera precedente alla tragedia: “In albergo ti lascio ciò che meriti”. Il bambino e la madre vivevano insieme nella casa di Barcellona in cui fino a qualche tempo prima viveva anche il presunto omicida. La donna aveva però deciso di mettere fine a quella relazione coniugale e da pochi giorni l’ex marito si era trasferito si era appena separato.

UCCIDE FIGLIO DI 2 ANNI IN HOTEL PER VENDICARSI DELL’EX MOGLIE E SCAPPA

Lo scorso martedì Martín Ezequiel Álvarez Giaccio aveva preso con sé il figlio di 2 anni per fare una passeggiata salvo poi decidere di portarlo in hotel e ucciderlo. Dopo aver ricevuto i messaggi preoccupanti dell’ex, la donna si sarebbe precipitata in albergo dove nella stanza veniva ritrovato il corpo senza vita del figlio. Dopo il delitto l’uomo, 44enne di origini argentine, si sarebbe dato alla fuga ed è attualmente ricercato dai Mossos d’Esquadra che ne hanno diffuso la foto ed i dati personali. La telecamera di videosorveglianza dell’albergo lo avrebbe ripreso mentre fuggiva subito dopo il crimine, saltando il muro che separa la piscina dell’hotel da un edificio vicino.

La sindaca Ada Colau ha definito l’accaduto come un crimine maschilista volto esclusivamente a provocare dolore presso la madre. In Spagna, dal 2013 ad oggi sono stati compiuti 41 omicidi di minori da parte del proprio progenitore e con quello del piccolo di Barcellona, se ne sarà confermata la dinamica, saranno quattro i minori uccisi dal proprio padre solo nel 2021.



