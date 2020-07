UCCIDE I GENITORI E SCAPPA/ Torino, fermato in strada con le mani ancora insanguinate

Uccide i genitori e poi scappa di casa, prima di essere fermato per strada con le mani sporche di sangue. Orrore a Torino, dove Daniele Ferrero, 30 anni, affetto da problemi psichiatrici, ha confessato il delitto del padre Pierfrancesco Ferrero, 69 anni, e della mamma Giuseppina Valetti, 60 anni. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il giovane avrebbe commesso il duplice omicidio al culmine di un litigio con i due genitori. Dopo averli uccisi, con ogni probabilità utilizzando otto diversi coltelli da cucina trovati nella sua abitazione da parte dei carabinieri, Daniele Ferrero sarebbe rimasto per qualche tempo in casa a vegliare sui cadaveri dei due genitori. Soltanto in un secondo momento si sarebbe allontanato dando inizio alla sua fuga mettendosi alla guida della macchina della mamma.

UCCIDE I GENITORI E SCAPPA DI CASA: FERMATO IN STRADA CON LE MANI SPORCHE DI SANGUE

I carabinieri lo hanno fermato poco prima di mezzanotte in stato confusionale nei pressi della stazione Fermi, capolinea della metropolitana, a Collegno. Davanti ai militari dell’Arma e al pm, il trentenne Daniele Ferrero ha confessato di aver ucciso i genitori nell’alloggio all’ammezzato di in un condominio di via Biscarra 7, nella zona Mirafiori di Torino, in cui viveva. Come sottolineato da La Repubblica, non è ancora chiaro il movente che ha scatenato la furia omicida dell’uomo: da quel che si è appreso fino a questo momento, sembra che nel tardo pomeriggio di ieri Pierfrancesco e la moglie Giuseppina avessero deciso di andare a trovare il figlio. A detta degli investigatori, a scatenare la lite culminata nel duplice omicidio per mano del 30enne sarebbero stati “futili motivi”.



