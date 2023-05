Uccide il figlio di 38 giorni con il paracetamolo/ Mamma: “Non provo niente per lui”

Una mamma ha ucciso il proprio figlio di soli 38 giorni, somministrandogli una overdose di paracetamolo. Così come si legge sul sito del free press Leggo, la madre si chiama Ellie Jacobs, una ragazzina di soli 16 anni che aveva appunto partorito da poco il figlio Archie, e che ha deciso di uccidere in una maniera terribile il neonato. Aggiungendogli al latte una dosa massiccia di paracetamolo, alla fine l’ha avvelenato, e una volta che il corpo è stato rinvenuto, purtroppo senza vita, sono state trovati anche diversi segni di fratture, fra cui una alla tibia destra, e quattro all’alluce del piede, chiaro indizio di come lo stesso fosse stato maltrattato ancora in vita.

La mamma oggi ha 19 anni, e si è dichiarata colpevole di omicidio colposo, ed è stata condannata a cinque anni di carcere. Come riferisce ancora Leggo, sembra che alcuni parenti della giovane si siano offerti di aiutarla per curare il bambino, ma la giovane madre avrebbe sempre rifiutato il loro aiuto così come quello dei servizi sociali che volevano inserire il piccolo Archie in un piano di protezione dell’infanzia.

UCCIDE IL FIGLIO DI 38 GIORNI, I DIARI CHOC DELLA MAMMA

Quando gli inquirenti hanno ritrovato il neonato di 38 anni senza vita, hanno rinvenuto anche un diario con delle note agghiaccianti, che Ellie Jacobs aveva scritto due settimane prima di uccidere il figlio. Sullo stesso si leggeva: «Mi odio così tanto perché ogni volta che guardo Archie non sento assolutamente niente, quando piange non mi interessa, e quando il mio vicino me lo toglie dalle mani per un paio d’ore per darmi una pausa, nel profondo spero che quella pausa non finisca mai».

Dopo il decesso il piccolo è stato sottoposto ad autopsia che ha rivelato la tossicità acuta da paracetamolo. Ellie Jacobs ha inoltre spiegato di aver fratturato la gamba e il piede del bimbo nei giorni precedenti la morte.

