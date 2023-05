Uccide il figlio e lo fa a pezzi per mangiarlo/ Choc in Egitto: resti nelle pentole

Choc in Egitto, dove una donna di 29 anni ha ucciso il figlio per poi farlo a pezzi e mangiarlo. Le indagini sono ancora in corso ma la madre è stata arrestata, come sottolinea El Mundo. Come spiega il quotidiano spagnolo, l’arresto della donna sarebbe avvenuto nella giornata del 29 aprile. La Procura generale egiziana ha emanato il provvedimento dopo aver condotto le prime indagini. Come ricostruito, infatti, Hanaa, la madre del bambino, sarebbe separata dal marito ormai da diversi anni. Sarebbe stata lei ad uccidere il figlio, il piccolo Youssef, di soli 5 anni, con lo scopo di mangiarlo.

La donna avrebbe compiuto il terribile e insano gesto spiegando di non volersi più separare dal bambino. Il fatto è accaduto nella città settentrionale egiziana di Faqus, nel governatorato di Ash Sharqiyah. La polizia locale ha scoperto i resti del piccolo in diversi secchi presenti all’interno dell’abitazione di famiglia. La notizia è stata diramata dai media egiziani lo scorso venerdì, lasciando sotto choc la comunità e tutto il Paese.

Il ritrovamento da parte della polizia

Secondo quanto riporta Il Giornale, gli inquirenti hanno ricostruito la dinamica dei fatti: la 29enne aveva ucciso il bambino servendosi di un coltello da macellaio, ritrovato proprio dagli investigatori. Poi avrebbe fatto a pezzi il corpo del piccolo, conservandone molte parti e mettendone altre in dei secchi presenti nella casa. Gli agenti di polizia, giunti sul posto, si sono trovati di fronte una scena terribile: hanno infatti trovato alcuni pezzi all’interno di una pentola.

La 29enne, interrogata dalle autorità, ha confessato l’omicidio del figlio, spiegando di averlo ucciso con l’intenzione di mangiarlo “per non separarsi più da lui”. La donna si trova ora dietro le sbarre, mentre gli inquirenti indagano soprattutto sul passato della famiglia. La madre si è giustificata spiegando di soffrire di una malattia mentale. Come spiegato dal sito arabo Masrawy, è stata disposta a una valutazione sulla salute mentale della 29enne.

