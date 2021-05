Uccide il marito soffocandolo con le natiche/ Si è seduta sopra di lui dopo una lite

Una donna ha ucciso il marito sedendosi sulla sua faccia e soffocandolo a causa del suo peso, oltre i 100 chilogrammi. Ha quindi ammazzato il suo consorte “soffocandolo a morte con le natiche“ dopo una lite che come accade spesso e volentieri, è scaturita per futili motivi. Entrambi, come riferisce l’edizione online de IlFattoQuotidiano, avevano alzato il gomito un po’ troppo, e forse anche questo ha “invogliato” la 45enne russa Tatyana O. dal peso superiore al quintale, ad accomodarsi sul marito, lasciandolo letteralmente senza fiato.

La vicenda è ripresa dal tabloid britannico The Sun, che spiega come la donna protagonista di questa assurda vicenda sia già stata condannata per “omicidio per negligenza”, ma in questi giorni gli investigatori russi che stanno indagando hanno raccolto ulteriore materiale, di conseguenza non è da escludere che il processo possa riaprirsi e la condanna aggravarsi. L’episodio si è verificato in Siberia, presso la città di Novokuzneck, e a lanciare l’allarme era stata la figlia della coppia dopo aver visto il padre soffocare sul letto, schiacciato dalla madre seduta sopra di lui.

UCCIDE IL MARITO CON LE NATICHE: CONDANNATA A 18 MESI DI LAVORI

La ragazza si era recata dai vicini di casa ma questi hanno preferito inizialmente non intervenire, poi, sentendo le urla, hanno avvisato l’ambulanza: una volta che gli uomini del soccorso sono giunti sul luogo segnalato, non vi era però già più nulla da fare per l’uomo, e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Stando a quanto emerso dall’autopsia, l’uomo è morto per “asfissia a causa del blocco del sistema respiratorio”, con la sua faccia che è stata “incuneata nel materasso” a causa delle seduta di Tayana, che gli ha impedito di muoversi. La donna, interrogata dalla polizia, ha spiegato che i due avevano litigato e che era intenzionata a punire il marito fino a che non avesse “implorato perdono”, aggiungendo “Mi alzo se chiedi scusa”. La 45enne è stata condannata a 18 mesi di lavoro correttivi e al pagamento di tre mila euro per danni morali.

