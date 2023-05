Uccide la suocera fingendosi un ladro/ Nuora mette in scena un furto di gioielli

In India, una donna si è travestita da ladro e ha ucciso la suocera, cercando di scamparla. Nella speranza di restare impunita, la 27enne ha indossato abiti da uomo e ha inscenato una rapina, con tanto di furto di gioielli. Dopo essere entrata nella casa della madre del marito con in testa un casco, la nuora ha aggredito la suocera nel sonno, tanto da ridurla in fin di vita. Ha poi strappato i gioielli alla signora, fuggendo. Poche ore dopo, la vittima è stata trovata agonizzante dal marito, tornato in casa al mattino. L’uomo ha immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono accorsi i vicini di casa e la stessa nuora.

La suocera è morta poco dopo il trasferimento in ospedale. La polizia non ha dovuto impiegare troppe ore per arrivare alla verità: ha infatti arrestato la nuora neanche un giorno dopo l’omicidio, spiegando di aver identificato la donna grazie alle registrazioni delle telecamere di sorveglianza. L’omicidio è avvenuto nello Stato meridionale indiano del Tamil Nadu.

Rapporti tesi tra nuora e suocera

Tra nuora e suocera i rapporti non sarebbero stati buoni: le due avrebbero vissuto una convivenza turbolenta ormai per anni, fino a quando il figlio della donna morta si era trasferito con la moglie e i bambini in una casa nei pressi di quella dei genitori. Come spiega TgCom24, alcuni testimoni hanno rivelato che dieci giorni prima dell’omicidio c’è stato un ultimo pesante litigio tra le due. Proprio quest’ultima incomprensione potrebbe essere stata la causa scatenante del delitto, che la donna ha cercato di far passare per una rapina.

A trovare la vittima in fin di vita è stato il marito, rientrato a casa intorno alle cinque di mattina. La 58enne è stata trasferita in ospedale, ma non ce l’ha fatta a causa delle gravi ferite. In casa della donna sono arrivati i vicini di casa e la stessa nuora, che ha finto di non sapere nulla di quanto accaduto. La donna avrebbe anche tentato di sviare le indagini: ha infatti parlato di un’aggressione ad opera di alcuni rapinatori che avrebbero voluto rubarle la collana d’oro. I dissidi tra le due donne sarebbero stati principalmente di natura economica e relativi a questioni di proprietà.

