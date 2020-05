Uccide moglie a morsi: Manfrini ai domiciliari/ “No braccialetto, c’è Coronavirus”

Pubblicità

Fa discutere il caso dell’omicidio di Eleonora Perrato, la donna 43enne di Rovereto trovata in un lago di sangue lo scorso settembre. Per l’accusa, ad ucciderla sarebbe stato il marito Marco Manfrini, il quale l’avrebbe presa a morsi fino a finirla. Ad intervenire nella passata puntata di Chi l’ha visto è stata la famiglia della vittima, disperata dopo la decisione del giudice di concedere al presunto assassino i domiciliari senza braccialetto giustificando la sua scelta con l’emergenza Coronavirus in atto e quindi con l’impossibilità di potersi allontanare. Il provvedimento ha ovviamente fatto infuriare e gettare nello sconforto la famiglia di Eleonora: “E’ pericoloso!”, ha tuonato la madre, dal momento che già in precedenza, come riporta Il Mattino, l’uomo avrebbe fatto del male alla moglie per poi fingere che fosse vittima di incidenti. I due avevano deciso di sposarsi dopo appena due mesi di conoscenza ma subito dopo le nozze, anche per via dei problemi economici, iniziarono i problemi nella coppia. Entrambi godevano di una pensione di invalidità ma Marco non voleva lavorare pretendendo che fosse lei a doverlo fare. La situazione sarebbe poi ben presto degenerata: “Mia sorella è stata torturata, seviziata, cannibalizzata. Lui non ha mai confessato l’omicidio e dice di non ricordare nulla”, ha tuonato la sorella Erika.

Pubblicità

UCCIDE MOGLIE A MORSI: L’UOMO AI DOMICILIARI SENZA BRACCIALETTO

La famiglia di Eleonora Perrato ora chiede solo che il presunto assassino della donna possa scontare la sua pena. Marco Manfrini già in passato era stato condannato per violenza sessuale, lesioni e minacce nei confronti della sua ex convivente. La madre della vittima in una lettera ha scritto: “Il presunto uxoricida è stato rilasciato dal carcere e gli sono stati concessi gli arresti domiciliari per motivi di salute legati alla tremenda piaga del Covid-19”. La donna ha voluto fare delle importanti precisazioni: “Non è infetto. Sia chiaro. Non è in pericolo di vita. Non è in una terapia intensiva attaccato ad una macchina che lo aiuta a respirare. No. È a casa sua senza alcun dispositivo di tracciamento. Con la concreta possibilità che possa andarsene dove vuole. Ho paura perché è una persona molto pericolosa, voglio ancora credere che ci sia la giustizia”. Secondo quanto ricostruito dai Ris, Eleonora sarebbe stata picchiata con violenza, scaraventata contro alcuni tronchi di alberi, aggredita a morsi in faccia e poi seviziata. Una sofferenza lunga ore prima della morte. A chiamare il 112, solo il giorno dopo, era stato lo stesso Manfrini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA