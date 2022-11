Uccide un gatto, lo cucina e lo mangia in auto/ Giovane denunciato a Palermo

Palermo, gatto ucciso e cucinato

Choc a Palermo, dove un giovane ha catturato un gatto per poi ucciderlo, cucinarlo e mangiarlo. La polizia si è trovata davanti agli occhi una scena macabra. Il ragazzo, un giovane immigrato irregolare, era dentro un’auto abbandonata: qui si era rifugiato per il maltempo. I poliziotti lo hanno trovato mentre mangiava un gatto che aveva appena ucciso e che aveva cucinato nella brace improvvisata in strada, come spiega SkyTg24.

Il fatto è accaduto nel capoluogo siciliano tra domenica e lunedì in via dell’Arsenale. A chiamare i poliziotti sono stati alcuni residenti del quartiere, che hanno visto il giovane mentre inseguiva alcuni gatti. Dopo averne catturato uno, il ragazzo è stato visto ucciderlo con un coltello. Il giovane immigrato lo ha poi cucinato e mangiato in auto. Il ragazzo è stato denunciato e portato in un centro d’accoglienza a Potenza. I vigili urbani hanno poi recuperato la carcassa del gatto per poi portarla in una discarica.

Gatto ucciso e cucinato a Palermo: denunciato un giovane

La polizia ha fermato il giovane che a Palermo ha ucciso, cucinato e mangiato il gatto. Il ragazzo di origine ghanese è stato fermato e denunciato per maltrattamento e uccisione di animali. I residenti di via dell’Arsenale, dopo aver visto il giovane rincorrere i gatti e ucciderne uno, hanno chiamato le forze dell’ordine, che poco dopo sono accorse sul posto.

Non appena gli agenti sono arrivati sul luogo indicato, hanno trovato l’uomo dentro un’auto abbandonata, lì per ripararsi dal maltempo, mentre mangiava il gatto che aveva appena ucciso e cucinato. L’uomo è stato portato all’Ufficio immigrazione per il fotosegnalamento e in seguito in un centro d’accoglienza a Potenza per l’espulsione. I vigili urbani hanno recuperato la carcassa del gatto e l’hanno portata in discarica.

