Uccide una donna e posta gli ultimi momenti di agonia su Facebook/ Orrore in California

Orrore in California, dove un uomo ha ucciso una donna, per poi pubblicare i suoi ultimi istanti di vita e di agonia, sulla sua pagina Facebook. Come riferisce TgCom24.it l’autore di tale gesto folle si chiama Mark Mechikoff, 39enne con precedenti penali, che ha accoltellato a morte una donna per poi essere arrestato. Ad avvisare le autorità è stata una donna che dopo aver visionato il filmato raccapricciante su Facebook ha appunto chiamato la polizia della contea di Nye, in Nevada, denunciando il tutto. A quel punto è scattata la caccia all’uomo e gli agenti sono riusciti a risalire all’indirizzo di Mechikoff, residente in un grande complesso: dopo tre ore di ricerca è stato individuato il corpo della vittima, Claribel Marie Estrella, ma l’assassino non era sul posto.

Brasile: morto 14enne di Udine per morso di una zanzara/ Le dinamiche ancora da chiarire

Le forze dell’ordine non si sono comunque date per vinte e alla fine hanno individuato il 39enne assassino in quel di San Jose. “Anche se i motivi dell’accoltellamento sono ancora sotto indagine, sappiamo che l’uomo ha filmato gli ultimi momenti della vittima e ha postato il video su Facebook prima di scappare”, ha fatto sapere la polizia spiegando che il killer e la vittima si conoscevano anche se non è ben chiaro quale tipo di relazione avessero.

Zakaria Atqaoui uccide ex fidanzata Sofia Castelli e confessa/ Milano, l'ha accoltellata alla gola

UCCIDE DONNA E POSTA GLI ULTIMI MOMENTI DI VITA SU FACEBOOK: “UN VIDEO ORRIBILE”

“Il contenuto del video è orribile. Non solo la vittima ha perso la sua vita ma il fatto che l’assassino si sia spinto oltre e abbia postato il video è ancora peggio”, ha spiegato ancora la polizia, chiedendo a chiunque abbia informazioni ulteriori di farsi avanti di modo da permettere un miglior svolgimento delle indagini.

La vicenda è emersa nelle ultime ore ma i fatti risalirebbero a mercoledì scorso. Alcuni vicini di casa del killer hanno avvisato la polizia di aver sentito delle urla, ma non erano a conoscenza che i due episodi fossero collegati fra loro. Mechikoff, che si trova in carcere senza cauzione, era stato arrestato nel 2019 dopo aver colpito una donna minacciandola con un coltello. Secondo alcuni l’accusa potrebbe chiedere la pena di morte.

Mamma bimba morta per errore diagnosi/ "Risarcimento ridotto perché ho altro figlio? Sminuito mio dolore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA