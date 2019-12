Uccide zanzare con i suoi peti/ “Assunto per creare nuovo repellente contro insetti”

Un uomo in Uganda uccide le zanzare con i suoi peti. Facile pensare ad una bufala: com’è possibile che nessun insetto riesca a sopravvivere a questa “protezione naturale”? Eppure Joe Rwamirama nel suo quartiere gode della considerazione di tutti. Il 48enne, che vive a Kampala, sostiene di riuscire ad uccidere tutti gli insetti grazie ad un insetticida naturale: i suoi gas intestinali. La vicenda è stata ricostruita dai tabloid britannici, sempre molto attenti a raccogliere le notizie più assurde dal resto del mondo. Comunque Joe Rwamirama non è perennemente circondato da questa “cortina letale” per gli insetti. Emette infatti i “peti killer” solo quando c’è una o più zanzare a disturbarlo. «Sono un uomo normale e faccio il bagno tutti i giorni», racconta l’uomo che detiene questo potere “speciale”. Ai media locali ha aggiunto: «I miei peti sono come tutti gli altri ma sono pericolosi solo per i piccoli insetti e soprattutto per le zanzare».

UOMO IN UGANDA UCCIDE ZANZARE CON I SUOI PETI: GAS INTESTINALI KILLER

Questo insetticida speciale non infastidisce affatto i vicini di Joe Rwamirama. Lo dimostra il racconto di un vicino, che ha rivelato di “usare” il 48enne come una sorta di repellente naturale: lo porta con sé quando, ad esempio, deve recarsi in zone malariche. I gas intestinali dell’uomo, efficaci fino ad una distanza di sei metri, gli hanno permesso di conquistare un posto di lavoro. Il 48enne è stato infatti assunto da un’azienda per contribuire allo sviluppo di un nuovo, e più efficace, repellente contro zanzare e insetti più in generale. Al momento non è ancora chiara la ragione degli strani peti di Joe, lui dal canto suo sostiene che siano «proprio come quelli di tutti gli altri», ma evidentemente non si può dire lo stesso degli effetti. «Mangio cibo normale, come tutti gli altri, eppure nessun insetto mi si può avvicinare, neppure una mosca», ha raccontato a talkofnaija.com.

