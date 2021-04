Ucciderò Willie Kid/ Su Rete 4 il film con Robert Redford (oggi, 15 aprile)

Ucciderò Willie Kid (Tell Them Willie Boy Is Here) andrà in onda oggi, giovedì 15 aprile, su Rete 4 alle ore 16.45. Girato nel 1969, il film western è diretto da Abraham Polonsky, regista e sceneggiatore statunitense. Con il termine della seconda guerra mondiale, Polonsky fu reclutato come sceneggiatore dalla Paramount Pictures, ma senza grandi risultati. Passò quindi alla Enterprise Productions per cui si occupò della sceneggiatura di Anima e corpo (Robert Rossen, 1947), grande successo che si aggiudica anche un Oscar per il miglior montaggio.

Seguono la sceneggiatura e la regia di Le forze del male (1948). Dagli anni Cinquanta in poi, la carriera di Polonsky fu stroncata poiché fu accusato dalla Commissione per le attività antiamericane di portare avanti una militanza comunista. Lui negò ma venne comunque inserito in una blacklist che gli impedì di lavorare. Negli anni successivi operò nel cinema attraverso l’uso di pseudonimi e curò la sceneggiatura di Strategia di una rapina (Robert Wise, 1959). Torna alla regia e alla sceneggiatura nel 1969 con Ucciderò Willie Kid, girato in California.

Ucciderò Willie Kid, la trama del film

Ucciderò Willie Kid racconta la vicenda del pellerossa Willie Kid (Robert Blake) che, dopo aver ammazzato per legittima difesa il padre della sua fidanzata, Lola (Katharine Ross), scappa con lei sulle montagne. Alle calcagna però ci sono lo sceriffo Cooper (Robert Redford) e alcuni cacciatori di taglie. Lo sceriffo viene convocato a Riverside per scortare il presidente Taft e decide di affidare a uno dei cacciatori, Calvert (Barry Sullivan), il compito di stanare Willie Kid e la ragazza.

