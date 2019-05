Ucciderò Willie Kid/ Su Rete 4 il film con Robert Redford (oggi, 28 maggio 2019)

Il film western “Ucciderò Willie Kid” va in onda oggi pomeriggio, martedì 29 maggio, alle ore 16.40 su Rete 4. Diretta dal regista Abraham Polonsky nel 1969, la pellicola vede Robert Redford come protagonista nella parte di Christopher ‘Coop’ Cooper. Charles Aidman interpreta Judge Benby, Susan Clark ha il ruolo della dottoressa Elizabeth Arnold, Erik Holland è Digger, Robert Lipton ha la parte di Charlie Newcombe mentre Katharine Ross è Lola. Completano il cast Charles McGraw nella parte dello sceriffo Frank Wilson, Garry Walberg è il dottor Mills, Shelly Novack ha il ruolo di Johnny Finney, Robert Blake è Willie Kid, John Wheeler interpreta Newman, John Vernon ha la parte di George Hacker, Lloyd Gough è Dexter, Barry Sullivan è Ray Calvert, Jerry Velasco è Chino e Ned Romero ha il ruolo di Tom.

Ucciderò Willie Kid, la trama del film

Il pellerossa Willie Kid (Robert Blake) uccide, per legittima difesa, il padre della sua donna, Lola (Katharine Ross). Secondo l’usanza della tribù, Willie può quindi rivendicare Lola come sua moglie. Secondo la legge, invece, il vice sceriffo Cooper (Robert Redford) è tenuto a incriminarlo per omicidio. Willie e Lola sono costretti a fuggire, inseguiti da una squadra guidata da Cooper. Durante un’imboscata, Willie uccide accidentalmente uno dei cacciatori di taglie. Qualche giorno dopo anche Lola muore per un colpo di pistola al petto. Cooper viene convocato al cospetto del Presidente degli Stati Uniti, Taft, e entra ufficialmente a far parte della sua scorta. Ray Calvert (Barry Sullivan) viene incaricato di proseguire la caccia a Willie Kid.

