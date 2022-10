Ucciderò Willie Kid/ Su Rete 4 il film con Robert Redford

Ucciderò Willie Kid va in onda oggi, giovedì 27 ottobre, a partire dalle ore 16.45 su Rete 4. Si tratta di un film western prodotto nel 1969 negli Stati Uniti d’America da Jennings Lang e diretto da Abraham Polonsky.

Ad arricchire la pellicola sono da citare i pregevoli contributi offerti da attori come Robert Redford, Robert Blake, Susan Clark e Charles Aidman. Il film è ispirato a fatti realmente accaduti e riguardanti proprio il protagonista, Willie Boy. Precisamente, sono presi in considerazione gli avvenimenti in corrispondenza del 1909 in California. Inoltre, ulteriore fonte di ispirazione è il romanzo omonimo realizzato da H. Lawton. Ai tempi della distribuzione la pellicola ha ottenuto un discreto successo, come testimoniato dalle premiazioni ai British Academy Film Awards del 1971 nelle categorie di miglior attore e miglior attrice protagonista.

Ucciderò Willie Kid, la trama del film

Protagonista della storia di Ucciderò Willie Kid è il malvivente Paiute Willie Boy, appartenente ad un gruppo di nativi americani e alle prese con una fuga con la sua amata Lola. I due stanno cercando di seminare le forze dell’ordine sulle loro tracce dopo l’uccisione da parte della donna di suo padre dopo che quest’ultimo aveva tentato un aggressione nei suoi confronti. Nonostante si trattasse di legittima difesa, entrambi rischiavano seriamente di essere condannati per tentato omicidio in mancanza di prove per giustificare l’atto di difesa. La fuga è incessante con gli agenti costantemente alle calcagna e con numerosi rischi corsi per cercare di sfuggire ai vari tentativi di cattura.

In particolare, il vice sceriffo Cooper ha organizzato una vera e propria banda con l’unica finalità di mettere le mani sui due presunti assassini. Durante le continue imboscate Willie cerca unicamente di aprire nuovi spiragli di fuga senza aggravare la posizione di entrambi. Erroneamente però, sparando nella direzione dei cavalli unicamente per rallentarsi ferisce mortalmente un cacciatore di taglie. Con il passare dei giorni a peggiorare la situazione partecipa la tragica e misteriosa morte di Lola. La donna infatti cede ad una ferita in prossimità del petto ma non è subito chiara la circostanza della morte. Infatti, non è chiaro dalle dinamiche avvenute se sia stata lei stessa a porre fine alle proprie sofferenze nel tentativo di rallentare l’uomo o sia stato proprio Willie a giustiziare. Dopo altre incessanti fughe nel tentativo di trovare riparo, alla fine il fuggitivo non può fare a meno di affrontare faccia a faccia proprio Cooper che riesce a metterlo fuori gioco ferendolo mortalmente.

