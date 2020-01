Uccio De Santis dopo incidente stradale/ “Io miracolato”: sarà operato alla scapola

Uccio De Santis sarà operato alla scapola dopo l’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto la notte del 31 dicembre. Il comico, che era diretto ad uno spettacolo in piazza a Trani, ricoverato al policlinico di Bari, sarà sottoposto ad un «trattamento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura della scapola sinistra». Lo comunica l’ospedale in una nota, precisando inoltre che Uccio De Santis è «affetto da una frattura pluriframmentaria scomposta da scoppio della scapola sinistra con importante versamento periarticolare». In assenza di complicanze, il comico verrà dimesso verosimilmente pochi giorni dopo l’intervento, poi comincerà un periodo di riabilitazione, con tempo di recupero variabili tra i 30 e 40 giorni. Intanto De Santis rassicura i suoi fan: «Sto bene, è stato tutto perfetto». E ha ringraziato anche la caposala del pronto soccorso, «è stata straordinaria». Il comico ha sottolineato anche il fatto che «quando succedono queste cose ti rendi conto che c’è tanta gente che in queste giornate di festa lavora, lasciando le famiglie: non posso che ringraziarli».

UCCIO DE SANTIS DOPO INCIDENTE STRADALE: “IO MIRACOLATO”

Giovanni Migliore, direttore generale del policlinico di Bari, ha ringraziato «di cuore gli straordinari professionisti del pronto soccorso» che «con il loro entusiasmo e la loro competenza hanno dato tranquillità al nostro Capodanno». All’indomani dell’incidente stradale comunque Uccio De Santis ha pubblicato su Facebook una foto della macchina distrutta dicendo che è salvo per miracolo e scusandosi con il pubblico che lo aspettava in piazza a Trani per festeggiare insieme il Capodanno. «Ho visto la morte in faccia e mi sento un miracolato», ha dichiarato alla Gazzetta del Mezzogiorno. Tutta colpa di un sorpasso: un 20enne di Bitetto, che viaggiava da solo a bordo di un’Audi station wagon, ha superato l’auto del comico ma ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere sul guardrail per rientrare sulla carreggiata colpendo la Mercedes di De Santis. «Mi sono ritrovato a testa in giù con gli airbag scoppiati che mi impedivano di uscire. Un passante è riuscito ad aprire la portiera e sono uscito con le mie gambe. Ho subito telefonato a mia moglie per tranquillizzarla, poi ho iniziato ad avvertire un dolore alla spalla…».





