Uccisa a 18 anni e abbandonata in un bosco/ L’ultimo post e i sospetti sull’ex 19enne

Una giovane di 18 anni, Emily Nicole Thompson, sarebbe stata uccisa brutalmente e il suo corpo sarebbe stato abbandonato in un bosco a decine di chilometri da casa. Al centro delle indagini la posizione dell’ex fidanzato della vittima, un 19enne che avrebbe vissuto la fine della relazione in modo tormentato e che, secondo le ipotesi degli inquirenti, l’avrebbe assassinata 24 ore dopo l’ultimo post pubblicato dalla 18enne sui social. L’ultima parentesi della sua vita da adolescente come tante, prima di essere uccisa in modo atroce, per Emily Nicole Thompson si sarebbe consumata davanti a uno specchio mentre, intenta a scattare un selfie, confezionava un’immagine da condividere su Facebook. Sarebbe questa l’ultima foto della ragazza prima che il suo cadavere venisse trovato e che la sua storia si tingesse dei colori di un crimine efferato capace di sconvolgere un intero Paese.

Emily Nicole Thompson, secondo quanto emerso, sarebbe stata uccisa a Brisbane, in Australia, e il principale sospettato sarebbe proprio l’ex fidanzato. Secondo il quotidiano The West Australian, la 18enne sarebbe stata assassinata il 22 ottobre scorso da Aaron Daniel Mitchelson Huckel, giovane di 19 anni con cui avrebbe avuto una relazione poi chiusa e che si sarebbe determinato a commettere il delitto dopo essere stato lasciato.

Uccisa a 18 anni e abbandonata nel bosco: il caso di Emily Nicole Thompson

Il corpo di Emily Nicole Thompson, 18 anni, sarebbe stato trovato in un bosco nei pressi di una stazione di servizio a Nambour, sulla Sunshine Coast del Queensland, in Australia, alcune ore dopo l’allarme lanciato dalla famiglia per il suo mancato rientro a casa. Secondo una prima ricostruzione, la giovane avrebbe incontrato il suo assassino in un parcheggio di un’area a nord di Brisbane, e di lei si sarebbero perse le tracce fino al terribile ritrovamento.

Il 19enne indagato sarebbe stato fermato dalla polizia a circa un chilometro dal luogo in cui sarebbe stato abbandonato il corpo, e attualmente sarebbe in carcere con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere. Stando alle informazioni sulla vicenda riportate dal Sun, la 18enne avrebbe condiviso sui social un ultimo scatto prima di essere uccisa. Un selfie in cui si mostra davanti allo specchio, il telefono a inquadrare il suo volto serio e senza alcun cenno di sorriso, a una manciata di ore dal delitto. Emily Nicole Thompson avrebbe festeggiato il suo diciottesimo compleanno appena due settimane fa, e ora gli inquirenti scavano nel suo passato per capire se vi siano elementi per ritenere verosimile la sussistenza di pregresse violenze ai suoi danni da parte del sospettato. Finora, nessun particolare sarebbe emerso in merito alla relazione tra i due giovani: prima di essere uccisa, Emily Nicole Thompson non avrebbe mai denunciato o lamentato episodi violenti.

