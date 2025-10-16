Ieri l’imprenditrice Pamela Genini è stata uccisa dall’ex compagno Gianluca Soncin, un attimo prima di essere raggiunta dalle forze dell’ordine

Ci sono tratti dell’orribile morte di Pamela Genini, la 29enne uccisa dal 52enne ex compagno in un appartamento di Milano, che rendono questo episodio di cronaca parzialmente diverso da altri analoghi finiti al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica. Certamente si tratta sempre di un “femminicidio”, secondo gli ormai noti canoni classici che contraddistinguono questo tipo di crimine, ma Pamela non era una giovane donna come tante altre.

Era una modella e un’imprenditrice, creatrice di un brand di bikini affermato. Non era quindi un’inconsapevole ragazza che non conosceva le dinamiche del mondo: sapeva come muoversi ed era attenta, presagiva segnali, si confidava con amici, capiva che cosa potesse accadere. Eppure tutto questo non l’ha tenuta al sicuro.

Non è un particolare di poco conto, perché il momento storico che stiamo vivendo insinua la menzogna che siamo al sicuro solo se sappiamo, solo se conosciamo. È dal lontano XVIII secolo, dal tempo dei lumi, che la conoscenza viene presentata come un antidoto al male, al pericolo, alle disfunzionalità della natura umana.

La verità è che, senza negare l’importanza che di queste cose si parli e si dialoghi, non saranno le parole a sistemare tutto, non sarà la piena consapevolezza dei rischi a mettere a riparo la vita.

Quando uno si sposa, sa benissimo che tutto potrebbe fallire, ma non è quella consapevolezza che fa la differenza. Lo stesso vale per il lavoro, per l’amicizia, per la salute: sapere non dà sapore, non consegna quel gusto delle cose che mette l’esistenza al riparo dal male.

Vista da questa prospettiva la questione del “patriarcato” sembra quindi impossibile da affrontare: non le riforme sociali, non le politiche culturali contemporanee cancelleranno la radicale fragilità del maschio che oggi – in assenza di una società che ne consenta la piena espressione – si trova alle prese con una crisi di identità senza precedenti, dove tutto sfugge al suo controllo e dove la violenza rappresenta quell’istinto primordiale con il quale cercare di restaurare un dominio, un possesso, provocando solo morte, orrore e disperazione.

Come si esce da tutto questo? Come si guarisce da questa pervicace malattia?

Non possiamo, almeno per il momento, sterminare gli uomini. Ma possiamo, con un po’ di pazienza, capire che cosa li può cambiare. Il cambiamento, infatti, non nasce da una conoscenza, bensì da una certezza morale, la certezza di essere amati, voluti, riconosciuti. L’uomo e la donna hanno bisogno non di cercare nell’altro l’amore che li salva, ma di fare esperienza di un amore che li salva prima ancora che essi si amino, si riconoscano, si scelgano. Il cuore dell’affettività non è la regolazione delle emozioni e dei comportamenti nel rapporto, ma il bene che precede e in cui il rapporto fiorisce: come una pianta ricca di frutti, o come una specie carnivora insicura ed avida di giustizia.

Il punto è che questo bene viene da una comunità, da legami che non giudicano, che non fanno del pettegolezzo la loro ragione di vita, che accolgono e accompagnano. In che comunità sono questi uomini violenti? Quale esperienza di appartenenza fanno questi giovani che si trasformano in efferati assassini?

Il nostro compito, prima ancora di fornire spiegazioni o lezioni a scuola, è costruire luoghi. Luoghi di gratuità, luoghi di bene, luoghi di accoglienza, luoghi che non abbiano la presunzione di bastare, ma che siano porti ai quali sempre si possa tornare.

E questi luoghi non sono l’esito della progettualità che gli enti mettono in campo con i fondi europei, non sono una strategia dei servizi sociali o dei benemeriti centri giovanili (che salvano le vite di centinaia di ragazzi): sono un’altra cosa. Questa cosa è ciò che papa Francesco chiamava “villaggio”.

Il villaggio non è un luogo progettato da professionisti, è un’accozzaglia di umanità retta da un reciproco riconoscimento e da un’autorità. Quanto manca a questo paese la Chiesa! Ma non la Chiesa delle Sante Messe o delle carità generose e disinteressate. La Chiesa come compagnia, come quotidianità, come luogo di misericordia e di silenzio, di vita e di mistero.

Il patriarcato si cura educando dei padri. E i padri nascono sempre in un grembo di figliolanza. Altrimenti sapremo sempre tutto sulla violenza e sulle analisi psicologiche che ne consentono l’espandersi, ma non sapremo mai che cosa cura il cuore, che cosa cambia la ragione, che cosa redime dal male.

Pamela oggi non è più qui. Il suo successo e la sua intelligenza non sono bastati. Il suo compagno ha scelto di essere un mostro per non perdere il controllo di una relazione che non era sua. Sono storie terribili, inquietanti. Ma, in fondo, sono storie di orfani. E – sembra strano dirlo – dell’orfanezza di Pamela che siamo un po’ tutti responsabili. Molto più che della sua morte.

