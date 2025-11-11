Si parla del caso di Erika Preti a Dentro la notizia e La Vita in diretta: Dimitri Fricano che l'ha uccisa, è stato scarcerato perchè obeso

Il caso di Erika Preti a Dentro la notizia e La vita in diretta, la 27enne ammazzata brutalmente il 12 giugno 2017 da Dimitri Fricano, compagno dell’epoca, con 57 coltellate. In queste ore l’uomo è stato scarcerato per la seconda volta e messo ai domiciliari, in quanto obeso e fumatore incallito. Una situazione che, ovviamente, non va bene alla famiglia di Erika Preti, a cominciare dal padre, il signor Fabrizio, che ieri è stato sentito dal talk di Canale 5: “Ho un dolore fortissimo, non trovo giusto che Dimitri vada ai domiciliari: i domiciliari sono più giusti per uno che ruba al supermercato, ma non per uno che dà 57 coltellate a mia figlia, quindi è ingiusto.”

Quindi ha proseguito: “Suo papà aveva detto che non era un femminicidio e che era solo una litigata. Litigare si può, ma senza arrivare a 57 coltellate. Io non riesco a capire: poi è stato già mandato a casa un anno fa e poi è rientrato; io pensavo che avessero trovato una struttura. Adesso me lo mandano a casa per un anno, non è logica.”

ERIKA PRETI, AI DOMICILIARI DIMITRI FRICANO: LE PAROLE DI PAPA’ E MAMMA VITTIMA

Il papà di Erika Preti ha aggiunto: “Faranno Natale assieme? Eh sì. Io sono venuto a sapere che è morto uno in carcere perché era obeso. Adesso non so se devo collegare le due cose, ma non trovo logico che venga a casa uno che ha fatto un femminicidio.” Quindi ha concluso: “Io ho l’ergastolo, non ho sconti come lui. Aveva anche tre ore di permessi – dice riferendosi alla precedente volta che era stato scarcerato – andava in giro per Biella, lo abbiamo incrociato tante volte. Non è logico, ho un dolore… sono otto anni che sto male, io non sono più il Fabrizio di una volta.”

Secondo il padre di Erika Preti: “È stata studiata a tavolino questa cosa di ingrassare – dice ai microfoni de La vita in diretta – è stata studiata: è peggiorato invece che migliorare. Usciva per curarsi e poi nel pomeriggio aveva tre ore di libertà. Ero io agli arresti domiciliari: se andavo a Biella, lo trovavo in giro.” La mamma della vittima ha aggiunto: “Ce l’ho con chi ha dato questo permesso: non è guarito, è peggiorato. Ritrovarsi vicino a casa chi ha fatto questa cosa… Il primo novembre ero al cimitero, sulla tomba di mia figlia; lui era a casa, a letto, a guardare la TV. È questa la giustizia italiana?”

ERIKA PRETI, PARLANO DIMITRI FRICANO E IL PADRE

Dentro la notizia ha quindi parlato con il padre del detenuto, che sembra quasi minimizzare l’accaduto: “In una tragedia c’è chi finisce male, ma mio figlio non è finito bene. Non so come abbia fatto a ingrassare in carcere: gli abbiamo dato i soldi per comprarsi l’acqua e le sigarette… Cosa rimane a un carcerato in carcere? Lui voleva morire…” Quindi è tornato sull’accaduto: “Hanno litigato per delle briciole? Cinquantasette coltellate? Ma quando uno esce fuori, esce fuori di testa, esce fuori. Io non so cosa sia successo. Ha detto che non è mai stato violento e che non l’ha mai picchiata. Chiedo scusa umilmente ai genitori di Erika: era come due figlie per me. È stata una disgrazia, non è stato un femminicidio: una disgrazia, una lite fra ragazzi. Tante liti finiscono così, nel sangue, purtroppo.”

Così lo stesso Dimitri Fricano: “Io vivevo per la mia fidanzata, avrei pagato oro perché fossi morto io. Purtroppo è andata al contrario. Io non vivo più, chiedo scusa ai genitori e ho già chiesto scusa in sede di giudizio. Non so cosa è successo: le 57 coltellate? Sono numeri che non so neanche se sono reali. Io sono uscito di testa e sono diventato 200 kg. Non vivo più, sono ossessionato da questa cosa. Vivo su una sedia a rotelle, non mi sono lavato per degli anni perché non ce la facevo, sono a rischio vita in ogni secondo della giornata.”



ERIKA PRETI, DIMITRI FRICANO SCARCERATO: IL COMMENTO DELLA BRUZZONE

Infine le parole della criminologa Roberta Bruzzone, ospite in studio a La vita in diretta: “La terapia non aveva già sortito alcun beneficio, il profilo mi lascia pensare che sia una strategia deliberata. Lui in carcere non vuole starci e questa scelta di collocarlo ai domiciliari non è equilibrata per tante motivazioni. L’ambiente domestico non è adatto a gestire le sue problematiche. A me sta bene che venga curato, ma ci sono anche soluzioni alternative più vicine alle sue responsabilità, che è un femminicidio: che se lo metta bene in testa il padre.”

Una vicenda che sta lasciando tutti perplessi e con l’amaro in bocca: Dimitri Fricano ha ucciso Erika Preti ed è diventato apposta obeso, come pensano in molti, o realmente la sua condizione fisica è la causa di un malessere interiore?