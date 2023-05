Uccise il figlio di 2 anni a coltellate/ Condannata a 20 anni di carcere

20 anni di carcere con il riconoscimento del vizio parziale di mente a Katalina Erzsebet Bradacs, donna ungherese di 44 anni, accusata di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione, nei confronti del figlio di soli due anni. La donna è stata incriminata per avere ucciso con sette coltellate il piccolo nell’ottobre del 2021 a Pò Bandino di Città della Pieve. Dopo l’omicidio, mise il corpo sul nastro trasportatore di un supermercato.

Università: 7,3% studenti lascia primo anno/ Allarme: "Diplomati sono poco preparati"

La sentenza, come sottolinea l’Ansa, è stata emessa dalla Corte d’assise di Perugia. Secondo la ricostruzione, la donna uccise il figlio in un casolare abbandonato. Poi, con il corpo del piccolo, si recò nel supermercato mettendo il corpicino sul nostro. Una volta scattato l’allarme, fu arrestata dai carabinieri. La donna si era separata dal marito dopo una breve convivenza.

Germania litiga sulla transizione green/ "Bandire caldaie a gas sarebbe assurdo"

Le richieste dell’accusa

La pm Manuela Comodi, durante la requisitoria, ha ricordato che a Bradacs il tribunale aveva revocato l’affidamento del figlio circa una settimana prima del delitto: il bimbo era stato affidato al padre. L’imputata, secondo l’accusa, ha agito “in modo consapevole e con piena premeditazione“. In Aula la pm ha spiegato che la donna “Aveva scelto il luogo ideale per l’omicidio e ha abbandonato il passeggino prima. Gli ha tolto poi la maglietta insanguinata e gliene ha messa una pulita. Aveva consapevolezza di ciò che aveva fatto”.

Kathleen Stock contestata per idee anti gender/ Oxford la difende "libertà di parola"

Il pubblico ministero aveva chiesto 30 anni di reclusione, riconoscendo comunque l’attenuante del vizio parziale di mente. Massimiliano Scaringella, avvocato che ha rappresentato come parte civile il padre del bambino, era d’accordo con la condanna a 30 anni. Secondo gli avvocati Luca Maori e Enrico Renzoni, difensori della donna, Bradacs quando ha ucciso suo figlio era in tale stato mentale “da escludere la capacità d’intendere o di volere”. Ne hanno dunque chiesto l’assoluzione per difetto di imputabilità, con applicazione della misura di sicurezza più idonea. “Le emergenze istruttorie ci consegnano una realtà composita nella quale, da un lato, la paternità della condotta omicidiaria appare riconducibile all’imputata; dall’altro, l’imputabilità della medesima risulta compromessa da una grave patologia mentale presente anche al momento del fatto criminoso” hanno spiegato in Aula.











© RIPRODUZIONE RISERVATA