E’ stato arrestato Antonio Micarelli, guardia giurata di anni 56: è accusato di omicidio volontario dopo aver sparato ad Antonio Ciurciumel, ladro in fuga dopo essere entrato in un appartamento in quel di Roma. Ad incastrare la guardia giurata è stato il filmato di una videocamera di sorveglianza in zona, che ha ripreso l’intera scena, un video che trovate anche qui sotto e che mostra appunto Antonio Micarelli mentre spara più volte contro i ladri, violenza che non sembrerebbe essere giustificata visto che i rapinatori appaiono in fuga. Inizialmente si era parlato di legittima difesa, ma le immagini smentiscono questa ricostruzione, con la giudice per le indagini preliminari, Rosalba Liso Micarelli, che nell’ordinanza di arresto sottolinea le tre occasioni in cui la guardia giurata ha mostrato la sua volontà di uccidere, “puntando l’arma contro i rapinatori”, fino a che non è a colpito uno mortalmente.

Pierina Paganelli/ Valeria Bartolucci a processo per gli insulti a Manuela? “Attesa del Gup”

La legittima difesa, va chiarito, si ha solamente nel momento in cui si reagisce con la stessa forza ad un’azione aggressiva: se qualcuno ci puntasse una pistola contro, a quel punto si può rispondere allo stesso modo, ma se una persona è in fuga o disarmata, sparare con un’arma rappresenta sempre un eccesso di difesa. Il Corriere della Sera ricorda come il 56enne fosse già finito sotto indagini dopo quanto accaduto a febbraio 2025, ma nelle scorse ore è arrivato l’arresto in carcere, forse perchè lo stesso vigilante, ipotizza il quotidiano di via Solferino, stesse in qualche modo tentando di manipolare le prove, ipotesi di cui comunque non vi è certezza alcuna.

Femminicidi in calo nel 2024: 113 donne uccise/ Crescono le violenze sessuali e lo stalking

ANTONIO MICARELLI ARRESTATO, COS’ACCADDE QUELLA NOTTE

Il fatto era accaduto precisamente la serata del 6 febbraio, quando Antonio Micarelli esplose una serie di colpi di arma da fuoco nonostante non fosse più necessario difendersi, visto che i ladri stavano scappando, accortisi del pericolo. Perchè quindi la guardia giurata ha sparato ben dieci colpi, svuotando l’intero caricatore di proiettili? Il 56enne si giustificò dicendo di voler difendere la vicina e anche di essersi sentito in pericolo, visto che lo stesso spiega di aver visto l’auto dei ladri andare verso di lui, “non sapendo cosa avessero”, a cominciare da armi.

Nora, 15enne morta a Verona/ La denuncia choc di agosto a cui non ha fatto seguito alcuna azione

Nel video si vede in effetti la vettura dei ladri che sfreccia vicino alla guardia giurata, ma il filmato mostra ben altro, appunto la guardia giurata mentre insegue i ladri provando a colpirne uno, poi un altro e alla fine raggiungendo al volto, da distanza ravvicinata, Antonio Ciurciumel, mentre quest’ultimo stava cercando di scavalcare una recinzione. I ladri avevano tentato un colpo molto rischioso in un appartamento in zona Cassia, a Roma, legando anche una badante a cui vennero chiesto più volte informazioni sulla cassaforte. Una tentata rapina che era terminata ancora prima di cominciare, e a complicare la situazione era stato proprio il 56enne Micarelli, intervenuto in difesa della donna.

ANTONIO MICARELLI ARRESTATO, CONTINUA A PROFERIRSI INNOCENTE

La guardia giurata, dal suo canto, continua a proferirsi innocente, e tramite i suoi avvocati ha fatto sapere che si è trattato di un contesto di legittima difesa, aspettando comunque l’interrogatorio di garanzia attraverso cui ribadirà la dinamica della vicenda.

Gli avvocati hanno inoltre già spiegato che presenteranno istanza per la scarcerazione del loro assistito, ritenendola non necessaria. La 21enne Anna, moglie della vittima e mamma della figlia dello stesso ladro ucciso, aveva raccontato pochi giorni fa, sempre al Corriere della Sera, che il marito aveva sbagliato a commettere la rapina e che la legge andava rispettata “Ma non doveva morire”.

Una vicenda spinosa su cui si cercherà di fare ulteriore chiarezza attraverso i vari prossimi passi dell’indagine: capiremo a breve se Micarelli dovrà restare in carcere o meno, nel frattempo una famiglia piange un giovane che si è messo sulla brutta strada, ma un’altra rischia di dover affrontare un lungo dibattimento giudiziario.