Ucciso dall’amante e dato in pasto ai coccodrilli/ L’amante: “Mi voleva lasciare”

Choc in Congo dove l’insegnante 57enne Mark Ciavarella, sarebbe stato ucciso e poi dato in pasto ai coccodrilli. Secondo quanto riferito stamane dai tabloid britannici, a cominciare dal Telegraph, ad assassinarlo sarebbero stato il suo amante con la complicità di un altro uomo, somministrandogli un cocktail avvelenato. A quel punto i due, non sapendo come disfarsi del cadavere, lo avrebbero gettato in un fiume infestato dai coccodrilli.

Mark Ciavarella, originario del Nuovo Galles del Sud, in Australia, si era trasferito in Congo sei anni fa lavorando prima per l’American International School, dove insegnava inglese e musica, per poi passare alla French Consular School. Non è ben chiaro cosa sia accaduto di preciso ma il suo coinquilino e amante Clement Bebeka è stato arrestato dalla polizia locale con l’accusa di omicidio, dopo aver testimoniato. Mark Ciavarella era sparito lo scorso autunno, il 26 ottobre 2022, e la sua scomparsa era stata denunciata dal fratello dopo che ne aveva perso i contatti, e temendo qualcosa di sgradevole in un Paese notoriamente pericoloso come appunto il Congo.

INSEGNANTE AVVELENATO E DATO IN PASTO AI COCCODRILLI: “MORTO IN 35 MINUTI”

L’omicidio, come raccontato da Bebeka sarebbe avvenuto in questo modo: l’amante avrebbe versato nel bicchiere dell’insegnante un po’ di veleno. “Dopo aver bevuto il veleno, si è addormentato e dopo circa 35 minuti era morto”, ha raccontato ancora l’omicida, aggiungendo di non essere intervenuto per bloccare l’insegnante prima che lo stesso bevesse il liquido mortale. Una volta che Mark Ciavarella è deceduto, Bebeka ha chiamato un amico autista, dopo di che il corpo della vittima è stato avvolto in un lenzuolo, caricato su un’auto, e buttato nel fiume Congo da un ponte e dato in pasto ai coccodrilli.

Ovviamente sconvolto il fratello della vittima, che ha spiegato che l’insegnante era a conoscenza della pericolosità del Paese in cui si era trasferito ma aveva una grande passione per l’insegnamento ai bambini e voleva aiutare la popolazione locale. Il processo nei confronti dei presunti assassini inizierà il prossimo mese di marzo e stando a quanto svelato da Bebeka, avrebbe ucciso il suo amante perchè quest’ultimo voleva tornare in Australia lasciandolo.











