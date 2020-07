Ucciso perchè non indossava la mascherina/ Guardia giurata perde le staffe e spara

Episodio a dir poco inquietante negli Stati Uniti, dove una guardia giurata ha sparato ad un uomo, uccidendolo, semplicemente per il fatto che non indossasse la mascherina. Come riferisce l’edizione online del quotidiano Il Giornale, il presunto assassino è un 38enne che lavora in un esercizio commerciale, tale Umeir Corniche Hawkins, mentre la vittima si chiamava Jerry Lewis ed aveva 50 anni. Lo scioccante episodio è avvenuto nella giornata di domenica, anche se è emerso di fatto una settimana dopo, presso un negozio della città di Gardena, non troppo distante da Los Angeles, nello stato della California. In quella zona degli Usa i contagi sono aumentati a dismisura negli ultimi tempi e di conseguenza si è deciso di imporre l’obbligo del sistema di protezione individuale, attraverso una normativa statale in vigore da un mese. Hawkins non aveva comunque il permesso di uccidere un uomo.

NON INDOSSA LA MASCHERINA, UCCISA: IL KILLER RISCHIA 50 ANNI DI GALERA

Stando alla ricostruzione dei fatti, la guardia giurata si sarebbe accorso dell’arrivo di Lewis a “volto scoperto”, e appena notato gli avrebbe intimato di fermarsi e di indossare apposita mascherina per evitare il contagio. I due avrebbero però iniziato a discutere animatamente, dopo di che dalle parole si sarebbe passati ai fatti in maniera molto rapida. Inizialmente la guardia giurata si era allontanata, affranta, ma Lewis, che negli anni novanta pare fosse un rapper di successo, ha invece deciso di aizzare ulteriormente Hawkins per un secondo diverbio. A quel punto sarebbe intervenuta la moglie del vigilante, Sabrina Carter, che stava aspettando il marito nel parcheggio in attesa della fine del turno. Con la pistola spianata ha così intimato al rapper di allontanarsi dal market, ma a quel punto, non si capisce bene perchè, Hawkins ha estratto la sua pistola d’ordinanza facendo fuoco contro l’uomo, uccidendolo sul colpo. I due coniugi sono stati arrestati, e se condannata la guardia giurata rischia fino a 50 anni di galera.



