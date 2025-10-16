UCIMU ha pubblicato i dati del terzo trimestre del 2025 del mercato delle macchine utensili: crescono gli ordini interni, ma quelli esteri rallentano

Proseguono le periodiche rilevazioni effettuate dal Centro Studi di UCIMU-Sistemi per produrre sull’andamento – nell’ultimo periodo piuttosto altalenante – del mercato delle macchine utensili italiane, sia intero che estero: il periodo di riferimento è ovviamente quello del terzo trimestre del 2025 che si è appena concluso, commentato – come sempre accade in questi casi – dal presidente di UCIMU Riccardo Rosa con un nuovo appello ai decisori politici affinché sostengano i produttori in difficoltà.

Partendo proprio dai dati – poi arriveremo anche al commento di Rosa -, il punto principale del trimestre analizzato da UCIMU è che gli ordini complessivi di macchine utensili sono rimasti stazionari con un aumento dell’1,1% rispetto al terzo trimestre del 2024, con l’indice del valore assoluto di poco superiore a 53: buono il risultato degli ordini interni che sono aumenti del 12,4% rispetto allo scorso anno; ma non ancora sufficiente a sostenere quel calo del 7,7% che si rileva sul mercato estero.

Rosa (UCIMU): “Bene il mercato interno, ma è ancora insufficiente per sostenere il calo degli ordini dall’estero”

Secondo Riccardo Rosa – appunto, il presidente di UCIMU – il dato interno di per sé è da considerarsi abbastanza positivo dal punto di vista dell’andamento complessivo del mercato, ma guardando al suo indice di valore assoluto (pari a 15,4 sul mercato italiano) è chiaro che risulti “ancora molto debole“: un dato che, però, va letto soprattutto nella chiave del “contesto (..) davvero complicato” che le imprese e l’intera economia mondiale si trovano ad attraversare.

Il presidente di UCIMU, infatti, ricorda che sul fronte europeo stiamo facendo i conti con la “crisi tedesca“, con le incertezze legale dalla guerra in Ucraina e – forse soprattutto – con la transizione green che rischia di condurci – specialmente dal punto di vista del mercato automobilistico – alla “desertificazione industriale” dell’intera UE.

Simile la situazione che viviamo con gli Stati Uniti perché – ricorda il presidente UCIMU – anche se il mercato statunitense “fino ad ora [ha] tenuto“, presto inizieranno a farsi sentire gli effetti dei dazi voluti da Trump e all’origine – secondo Rosa – di incertezze economiche e probabili crolli nelle esportazioni.

I consigli del presidente di UCIMU: “Basta motori elettrici in UE e piani solidi e duraturi in Italia”

Sul fronte Europeo, il consiglio del presidente di UCIMU è quello di ragionare su possibili allungamenti “dei tempi della transizione” e sulle varie “alternative di propulsione” utili per raggiungere comunque la neutralità carbonica; mentre sul fronte interno complessivamente Rosa si dice soddisfatto dell’attenzione riservata alla questione del Governo, attualmente impegnato per creare “un nuovo programma di politica industriale“.

In tal senso, il presidente UCIMU suggerisce di fare tesoro del mezzo flop del pacchetto 5.0 per creare un piano “realmente utile ed efficace” per permettere alle imprese di rinnovare i loro impianti produttivi: migliore – secondo Rosa – sarebbe limitarsi al solo “credito di imposta” senza misure eccessivamente articolate.

Per la nuova misura, secondo Rosa sarebbe importante partire il più rapidamente possibile – già “da inizio anno“, suggerisce il presidente UCIMU – per evitare le incertezze e le attese “esasperanti” che si sono viste nel pacchetto 5.0; mentre dal punto di vista economico, la dotazione si limita a parlare di “risorse (..) serie” e che sappiano sostenere la “competitività” dei produttori italiani a fronte del “pressing dell’offerta asiatica“.