È stata decisamente positiva la chiusura di LAMIERA 2025, l’evento organizzato da UCIMU-Sistemi per produrre in quel di Rho Fieramilano, interamente dedicato al settore industriale della lavorazione – tra taglio, deformazione e trattamento – della lamiera, dei tubi e dei profilati: un evento unico nel suo genere in Italia e che è riuscito a ritagliarsi un respiro internazionale, testimoniato – e ci torneremo – dall’alta presenza di curiosi, addetti ai lavori ed espositori provenienti da ogni parte del mondo; mentre, a due passi da LAMIERA 2025, UCIMU ha già confermato la prossima edizione, prevista tra l’11 e il 14 maggio del 2027 nella medesima cornice milanese.

La manifestazione LAMIERA 2025 si è tenuta tra il 6 e il 9 maggio – con una cerimonia di apertura della quale vi avevamo parlato in quest’altro articolo – e, nel frattempo, sono stati conteggiati tutti gli importanti dati tra accessi, presenze e interesse online da parte del pubblico e degli addetti del comparto delle lamiere: il dato sicuramente più significativo è stato quello sugli accessi ai padiglioni milanesi, giunti fino a oltre 18 mila singoli visitatori, ai quali si devono ancora aggiungere i 6 mila presenti a Made in Steel – che hanno approfittato della possibilità di visitare entrambe le manifestazioni con un singolo biglietto – e i 760 studenti invitati alla UCIMU Academy.

I numeri di LAMIERA 2025: 400 espositori alla manifestazione UCIMU, al 31% provenienti dall’estero

Altrettanto significativo il dato riguardante gli espositori, che quest’anno sono stati – spiega UCIMU – più di 400, con oltre 500 macchinari esposti nei 40 mila metri quadrati dei padiglioni milanesi: tra gli operatori presenti, il 31% proveniva dall’estero (precisamente da 23 differenti Paesi, grazie a una collaborazione con il MAECI e l’Agenzia ICE); mentre, tra i visitatori, il tasso di stranieri era dell’8,8%, con ben 72 differenti nazioni rappresentate, dall’Europa fino a realtà come gli Emirati, l’Uzbekistan e l’India.

Interessante, infine, soffermarci anche sui dati relativi all’interesse mostrato online per la manifestazione LAMIERA 2025: grazie alle varie dirette streaming attivate per gli incontri con gli esperti del settore, sono stati infatti raggiunti più di 4 mila utenti online; mentre, al contempo, i follower sui profili online della manifestazione sono aumentati di circa 2 mila, i siti hanno raggiunto 68 mila nuovi utenti e le visualizzazioni sul solo LinkedIn sono state più di 114 mila.

Il successo di LAMIERA 2025: il commento del presidente Riccardo Rosa e del direttore Alfredo Mariotti

“Questi dati – spiega il presidente di UCIMU, Riccardo Rosa – confermano LAMIERA tra le più importanti manifestazioni” dedicate al settore della lavorazione delle lamiere: quest’ultimo, per l’Italia, è una vera e propria eccellenza nazionale, confermata dalle posizioni apicali nelle “graduatorie mondiali di settore”, che anche per lo scorso anno ci ha posizionati “secondi” per quanto riguarda l’export e “terzi” per il consumo interno.

Dal canto suo, il direttore di UCIMU, Alfredo Mariotti, ha ricordato che durante l’evento milanese i visitatori “hanno potuto osservare da vicino le macchine in funzione” e scoprire tutta la “vasta gamma di soluzioni di saldatura e trattamenti di finitura, automazione e robotica”, conoscendo al contempo “le aziende” per un confronto costruttivo sulle “prospettive del comparto”, fortemente influenzato dalla tecnologia: i dati sulle presenze – peraltro – secondo Mariotti confermano “la validità dell’offerta”, tracciando una rotta per il futuro.