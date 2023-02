UCIMU/ L’europarlamentare Lancini in visita a Streparava

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione, in collaborazione con CECIMO, l’associazione europea di settore, ha organizzato la visita dell’onorevole Danilo Oscar Lancini, membro della Commissione per il Commercio internazionale del Parlamento Europeo, presso la STREPARAVA SPA di Adro (BS).

Stefano Bonaccini/ "Sì a patrimoniale e auto elettriche, no a Jobs Act"

L’onorevole Lancini è stato ricevuto, questa mattina, dal presidente, Pier Luigi Streparava, e dall’amministratore delegato, Paolo Streparava, seconda e terza generazione dell’azienda fondata da Gino e, oggi, player di riferimento per il settore automotive.

La delegazione costituita da Oscar Lancini, Pier Luigi e Paolo Streparava, Alfredo Mariotti, direttore di UCIMU e Vincenzo Belletti, director of EU Public Affairs di CECIMO, ha potuto visitare lo stabilimento produttivo dell’azienda bresciana.

CDM: OK RIFORMA INCENTIVI IMPRESE/ Consumatori, profughi Ucraina, data Amministrative

Obiettivo dell’incontro, durante il quale sono stati presentati i dati di andamento dell’industria italiana costruttrice di macchine utensili, robot e automazione, era quello di evidenziare all’attenzione dei rappresentati europei peculiarità, istanze ed esigenze del settore italiano. Tra queste vi è il tema dell’elettrificazione del motore che crea grande incertezza tra le imprese del comparto che hanno nell’automotive uno dei mercati di sbocco più rilevanti.

Leader nelle graduatorie internazionali, ove occupa la quarta posizione nel mondo e la seconda in Europa sia per produzione che per export e consumo, l’industria italiana della macchina utensile, attraverso il supporto di UCIMU e CECIMO, è particolarmente attenta a comprendere posizioni e indirizzi dell’Ue rispetto alle principali tematiche di interesse per il manifatturiero. In ragione di ciò saranno programmate, nel prossimo futuro, altre visite aziendali pensate per favorire il confronto tra industria italiana di settore e istituzioni europee.

I TREND DEL TURISMO/ I numeri delle catene alberghiere in Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA