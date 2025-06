Nella giornata di oggi il Consiglio Direttivo di UCIMU-Sistemi per Produrre – l’ente associativo per i produttori di macchine utensili, di robot e di macchinari per l’automazione presieduto da Riccardo Rosa e che coinvolge oggi più di 250 imprese – ha nominato il nuovo Direttore Generale, puntando sulla figura (ben nota negli ambienti dell’ente associativo) di Davide Della Bella: il passaggio di testimone avverrà proprio in questi giorni, con il subentro di Davide Della Bella nel ruolo che da oltre 30 anni ricopre Alfredo Mariotti; mentre quest’ultimo d’ora in poi continuerà a curare l’aspetto fieristico di UCIMU-Sistemi per Produrre.

Classe 1974, Davide Della Bella ha conseguito la laurea in Scienze Politiche all’Università statale milanese e dopo le prima esperienze lavorative – tra cui anche una all’interno del tavolo di lavoro del MEF sulle Strategie per le competenze – è entrato nel 2009 nell’universo di UCIMU-Sistemi per Produrre grazie al ruolo di Direttore Generale dell’ente di formazione (del quale fa parte anche l’associazione di Rosa) ECOLE-Enti Confindustriali Lombardi per l’Education; mentre nell’ottobre 2024 è stato scelto come vicedirettore di UCIMU e dal 2025 è Segretario dell’omonima Fondazione e Consigliere delegato di CEU, EFIM e SOFIMU (tutte realtà a vario titolo collegate all’ente associativo).

Davide Della Bella: “Orgoglioso della nomina a Direttore generale di UCIMU-Sistemi per Produrre”

“A nome di tutta UCIMU – ha commentato dopo la nomina il presidente Riccardo Rosa – desidero ringraziare Alfredo Mariotti che ha guidato l’associazione per oltre trent’anni” imprimendo una fondamentale spinta per “la crescita e il consolidamento” sia nazionale, che internazionale; mentre a Davide Della Bella ha augurato un caloroso “buon lavoro” per il suo nuovo importantissimo ruolo dopo i successi ottenuti in qualità di “segretario di Fondazione UCIMU e di vice direttore”.

Dal conto suo Davide Della Bella s è detto, ovviamente, “orgoglioso della nomina“, dicendosi pronto a raccogliere l’importante testimone di “chi mi ha preceduto” con l’obbiettivo di “incrementare la visibilità dell’associazione presso istituzioni e stakeholder” sfruttando anche il prezioso contributo “delle associate“; mentre al contempo promette anche di lavorare “per sviluppare attività e servizi in grado di sostenere e accompagnare la crescita” delle aziende in un contesto storico particolarmente complesso, partendo “dall’ascolto della base associativa” per arrivare ai futuri progetti.