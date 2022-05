UCIMU/ Tutto pronto per “LAMIERA”: dal 18 al 21 maggio a Fieramilano

È finita l’attesa per LAMIERA, la manifestazione internazionale delle macchine utensili per la deformazione della lamiera e delle tecnologie ad esse connesse in programma a fieramilano Rho dal 18 al 21 maggio. Promossa da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione, e organizzata da CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU, LAMIERA torna al suo pubblico dopo tre anni, posticipata di dodici mesi a causa della pandemia.

SOSTENIBILITÀ/ Ambiente e riduzione del danno, le sfide per l'industria del tabacco

Si tratta dunque del primo appuntamento fieristico di rilievo dedicato al comparto dallo scoppio dell’emergenza sanitaria; anche per questo la manifestazione ha raccolto grande interesse presso espositori e i visitatori.

Sono oltre 350 le imprese presenti, 40.000 metri quadrati la superficie espositiva occupata e due i padiglioni, il 13 e il 15, completamente allestiti per l’evento. In scena saranno esposte tutte le tecnologie per la lavorazione e deformazione della lamiera, oggetto di importanti upgrade in chiave digitale. L’approccio 4.0 è il vero protagonista di questa edizione della manifestazione che richiamerà visitatori anche dall’estero come confermano i dati di preregistrazione.

NABA/ Nasce il primo progetto di formazione universitaria in co-branding

Ad oggi, il 5% dei visitatori preregistrati proviene da oltreconfine. 64 i paesi rappresentati tra cui: Brasile, Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, India, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, USA. Interessanti le presenze da Sud America (oltre a Brasile, Argentina, Bolivia, Venezuela) e dal Nord Africa (Algeria, Tunisia, Egitto).

L’apertura ufficiale di LAMIERA 2022 avverrà mercoledì 18 maggio alle ore 10.30 con la cerimonia inaugurale cui interverranno: Barbara Colombo, presidente UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, Alfredo Mariotti, direttore dell’associazione, Sergio Savaresi, professore del Politecnico di Milano. L’incontro ospiterà la tavola rotonda su “Il settore della lamiera oltre transizione 4.0: il valore dell’informazione” che, moderata da Ezio Zibetti, Tecnolamiera, metterà a confronto: Walter Fontana, presidente Fontana Group, Andrea Zanetti, direttore operativo di produzione, qualità, sistemi informativi e di gestione, Cimolai, Alfonso Zoia, Head of Industrial Engineering, Haier Europe, in rappresentanza di alcuni dei principali settori di sbocco delle macchine e tecnologie per la deformazione della lamiera.

Lutech/ Aderisce a QuIC, European Quantum Industry Consortium per continuare a crescere

In occasione dell’incontro saranno illustrati i dati inediti relativi al comparto della deformazione che occupa i vertici delle graduatorie mondiali di settore.

Informazioni aggiornate e preregistrazione con ingresso gratuito su lamiera.net











© RIPRODUZIONE RISERVATA