Più di mille bambini rapiti dalla Russia hanno fatto ritorno in Ucraina: indottrinati dal Cremlino, è come se fossero scappati da una setta

Cresce – purtroppo ancora lentamente – il numero di bambini rapiti della Russia che sono riusciti a tornare in Ucraina dopo mesi e anni di duro indottrinamento da parte del Cremlino per renderli a tutti gli effetti dei cittadini russi che sostengono la causa di Putin e – soprattutto – ritengono Kiev il vero nemico: un problema ben noto fin dai momenti successivi allo scoppio del conflitto, ma difficile da arginare per via delle strategie con le quali la Russia riesce a cancellare la loro identità, affidandoli a famiglie che gli accolgo in cambio di lauti compensi.

Partendo dal fenomeno in sé, secondo le stime ufficiali attualmente sarebbero pochi meno di 20mila (almeno, tra quelli segnalati) i bambini strappati dall’Ucraina e condotti forzatamente in Russia, ai quali si devono aggiungere anche gli 1,3 milioni che vivono nei territori ucraini occupati dal Cremlino, impossibilitati a scappare: tra i primi (circa) 20mila, solamente 1.762 sono riusciti a fare ritorno in Ucraina e nel frattempo su Putin e la sua Commissaria per l’infanzia Lvova-Belova è stata spiccato un mandato d’arresto dalla CPI proprio per la storia dei bambini rapiti dall’Ucraina.

Ucraina, cosa succede ai bambini rapiti dalla Russia: “Quando tornano sono vuoti, silenziosi e diffidenti”

L’iter che i bambini rapiti affrontano è – grosso modo – sempre lo stesso: chi è tornato in Ucraina, infatti, racconta di essere rimasto per un numero imprecisato e variabile di mesi all’interno di quelli che vengono chiamati “campi di filtraggio“- ovvero degli accampamenti in suolo russo o ucraino da quali è impossibile scappare – dove vengono (per così dire) accuditi in attesa di essere adottati da una famiglia russa, in cambio – per gli affidatari – di pagamenti mensili da circa 200 euro a bambino adottato.

Sia nei campi di filtraggio che nell’ambiente domestico, però, i bambini rapiti dall’Ucraina subiscono un duro e fermo indottrinamento: le ONG che si occupano di loro, infatti, raccontano a Le Monde che quando tornano in patria “non parlano, non giocano, non si fidano di nessuno e non ti guardano negli occhi”, resi forzatamente “docili” e obbedienti con veri e propri metodi psicologici che non faticano a definire un vero e proprio “lavaggio del cervello“.

Alcuni dei bambini tornati in Ucraina, infatti, sono convinti che la Russia abbia vinto la guerra, che la loro patria sia stata completamente distrutta, che il colpevole del conflitto sia Kiev e che fossero stati abbandonati dai loro genitori, altri nutrono un ormai consolidato “odio per tutto ciò che è ucraino” e altri ancora presentano gravissimi danni psicologici: complessivamente sembrano essere “appena usciti da una setta” e devono essere “riprogrammati” per capire cos’è giusto e cos’è sbagliato, ma soprattutto cos’è vero e cos’è falso.